Политика
ТК ЗвездаПутин призвал митингующих соблюдать закон
Путин сослался на зарубежный опыт, где есть аналогичная практика. Отвечая на вопрос журналиста о тюремных сроках для митингующих, президент подчеркнул, что в Швеции нарушения при проведении публичных акций иногда приводят к заключениям от пяти до десяти лет.
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с чего всё началось
Все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций, в противном случае ситуация может вылиться в уличные беспорядки. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".ТАСС01:33
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