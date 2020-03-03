Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаПутин призвал митингующих соблюдать закон

Путин сослался на зарубежный опыт, где есть аналогичная практика. Отвечая на вопрос журналиста о тюремных сроках для митингующих, президент подчеркнул, что в Швеции нарушения при проведении публичных акций иногда приводят к заключениям от пяти до десяти лет.
Читать в источнике
Комментировать54
с чего всё началось

Путин: реагировать на нарушения на митингах надо, иначе дойдет до поджогов и погромов

Все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций, в противном случае ситуация может вылиться в уличные беспорядки. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
ТАСС01:33

Подробнее о событии

«Пятерочка ломится или десяточка». Путин рассказал про несанкционированные акции оппозиции

Фонтанка.Ру02:49

Путин о несанкционированных акциях оппозиции

RT на русском02:32

Путин объяснил, почему необходимо реагировать на нарушения на митингах

РЕН ТВ01:36

Путин призвал митингующих соблюдать правила и не доводить до уличных беспорядков

Газета.Ru02:18

Путин заявил о важности несистемной оппозиции

Ведомости02:00

Путин объяснил необходимость реагирования на нарушения на митингах

Lenta.ru02:28

Путин: реагировать на нарушения на митингах надо, иначе дойдет до поджогов и погромов

ТАСС01:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Происшествия

Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе

Летевший из Новосибирска в Москву лайнер авиакомпании S7 экстренно сел в Перми.
RT на русском 03:02
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
Происшествия

В Москве проводят обыски у фанатов после массовой драки

Правоохранительные органы проводят обыски у футбольных фанатов после массовой драки в московском метро, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости 02:09
Музыка

Группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020

RT на русском 03:35
Футбол

Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»

Газета.Ru вчера в 23:17
Кино

Фанаты попросили перенести премьеру фильма о Бонде из-за коронавируса

Поклонники Джеймса Бонда написали открытое письмо с просьбой отложить премьеру нового фильма "Не время умирать" на фоне свирепствующего коронавируса.
РЕН ТВ 03:17
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском вчера в 06:25
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

РБК 02:54
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Происшествия

МАК назвал причину крушения самолета в Бишкеке в 2017 году

РЕН ТВ вчера в 04:16
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru вчера в 11:18
Политика

Путин решил, в каком порядке его поправки в Конституцию вступят в силу

Госдума и Совфед одобрят их, президент подпишет поправки к Конституции, их официально опубликуют - но в силу вступят не они, а лишь порядок их принятия, который Путин прописал отдельно в третьей статье законопроекта.
Znak.com 03:19
Здоровье

«Фармасинтез» выйдет на рынок сердечно-сосудистых препаратов

Компания «Фармасинтез» 27 и 28 февраля 2020 года подала документы на государственную регистрацию 16 небрендированных дженериков, которые используются для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Фармацевтический вестник 03:01
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Общество

Над сыном принца Гарри и Меган Маркл нависла угроза похищения

Бывший охранник принцессы Дианы предупредил об угрозе похищения, которая нависла над Арчи Харрисоном — сыном британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.
Lenta.ru вчера в 10:29
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по питанию в Великий пост

Моя Москва.онлайн вчера в 03:10
Экономика

Главу ПФР раскритиковали за прибавку к пенсии в один рубль

Гусева осудила Топилина за то, что отвечать за прибавку к пенсии в один рубль приходится депутатам, хотя этим должны заниматься представители ПФР.
ФедералПресс 03:10
Происшествия

Трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу машинам в Челябинске

Трамвай сошел с рельсов и перегородил проезжую часть автомобилям в Челябинске. Сообщается, что при инциденте пострадала одна машина.
Народные новости 03:05
Космос

У астероида Итокава обнаружились железные «усики»

В 2005 году японский зонд Hayabusa посетил околоземный астероид Итокава и собрал образцы его вещества в герметичную капсулу.
Naked Science вчера в 04:06
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru вчера в 21:17
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Финансы

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 3 марта

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 3 марта 2020 года.
9111.ru вчера в 07:02
Общество

Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Коммерсантъ 02:29
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском вчера в 06:44
Происшествия

Экс-глава астраханского МЧС предстанет перед судом

Экс-глава ГУ МЧС по Астраханской области Игорь Евстафьев предстанет перед судом.
РЕН ТВ 00:41
Общество

СЭПО заморозил производство холодильников «Саратов»

Топ-менеджмент завода СЭПО принял решение не закрывать производство легендарных холодильников «Саратов», а временно его законсервировать.
АиФ Саратов 01:49
Политика

В Астрахани нашли замену дважды уволившемуся мэру

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэр Астрахани Радик Харисов ушёл в отставку 25 февраля.
REGNUM 03:33
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ вчера в 06:17
Кино

Железняк и Кравченко уехали со съемок «Сваты 7»

Фото и видео со спектаклей с участием Кравченко и Железняк в марте уже появилось в Сети.
Что происходит 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное