Общество
RT на русскомПутин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса
В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70—100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.
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В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
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Суд в Москве арестовал мужчину, избивавшего пасынка
Чертановский суд Москвы арестовал мужчину, избивавшего 5-летнего ребенка супруги, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.
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В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Происшествия
В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом
Среди пассажиров круизного судна у берегов Японии, где выявили десять заболевших коронавирусом нового типа, находятся двое граждан России.
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Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
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Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Общество
На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат
На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
Политика
В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»
Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Происшествия
Стало известно число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле
Не менее 21 человека госпитализировано после жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Создатели фильма «Сваты» поспешили сообщить радостную новость - съемки нового сезона культового сериала после нескольких лет застоя стартовали.
Происшествия
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
Футбол
Голы Влашича и Ахметова принесли ЦСКА победу над «Норшелланном»
Футболисты ЦСКА одержали победу над датским «Норшелланном» на учебно-тренировочном сборе в испанском в Кампоаморе.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева опровергла обвинения в алкоголизме фигуристов
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма
Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Технологии
Alphabet создала сервис для распознавания фотошопа на снимках
Входящая в холдинг Alphabet компания Jigsaw представила сервис, с помощью которого на снимках можно распознавать фотошоп.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Политика
Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Футбол
ФИФА отреагировала на сообщения о недопуске России к ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает новыми данными об участии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИФА.
Здоровье
Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ
Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
Единоборства
Отец Хабиба ответил журналисту на критику в адрес сына
Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап ответил журналисту Олегу Кашину, который жестко раскритиковал его сына, заявив, что последний дискредитирует страну в мировом спорте.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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