Общество

RT на русскомRT на русскомПутин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса

В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70—100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.
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Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса

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