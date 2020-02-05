Общество

REGNUMREGNUMПутин разрешил отбирать лицензии у аптек с завышенными ценами

Президент РФ Владимир Путин считает возможным отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом поднимают цены на противовирусные препараты и медицинские маски. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.
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