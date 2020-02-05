Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
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«Лицензии отбирать, и всё»: Путин объявил бой недобросовестным продавцам лекарств

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