Общество
РИА НовостиПутин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
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Экономика
Тайшетская анодная фабрика получила статус регионального инвестпроекта
Статус регионального инвестиционного проекта присвоили проекту строительства Тайшетской анодной фабрики ОК «Русал».
Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетной атаке
В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов в третий раз стал отцом
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, в настоящее время находящийся на сборах с казанским "Рубином", сообщил в Instagram о рождении третьего ребенка.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Происшествия
Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Экономика
Акции Tesla подорожали почти на 20%
Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Наука
Процесс обучения живых организмов описали через обучение нейросетей
Ученые из Франции построили математическую теорию обучения живых организмов при обработке сенсорной информации.
Общество
В Крыму заканчиваются запасы воды
Ранее с проблемой нехватки воды в Крыму предложили справиться с помощью стрельбы реагентами по облакам, которая могла бы спровоцировать выпадение осадков.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем планировали
Приобрести новый смартфон Xiaomi Mi 10 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами ПЗУ станет возможным за 600 долларов.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Политика
Импичмент провалился — Сенат США полностью оправдал Трампа
Сенат США оправдал американского президента Дональда Трампа по двум статьям обвинения в процессе по импичменту, сообщает агентство Reuters.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Армия и оружие
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Политика
Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца
Во время рабочей поездки в Череповец президент не только встретился с общественностью, но и пообщался с жителями, которые ждали его у Череповецкого химико-технологического колледжа.
Политика
ВТО частично поддержала позицию Украины по спору с Россией о вагонах
Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Авто
Названы самые популярные автомобили в 2019 году в городах-миллионниках
В Екатеринбурге самым популярным автомобилем в 2019 году стала LADA Vesta.
Гаджеты
Выручку AMD в прошлом году толкали вверх процессоры Ryzen
Прошлый год принёс AMD увеличение выручки от реализации центральных процессоров и графических решений на 14 %.
Кино
В Disney назвали даты премьеры сериалов Marvel
Студия Disney назвала сроки премьер сериалов Marvel Studios «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижн».
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Наука
В видеоролике NASA показали, как бы выглядела Земля без океанов
Планетолог пояснил, что целью его работы было показать, на что будет похожа Земля с высохшими океанами и морями.
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
Политика
Российские электронные визы сочли угрозой безопасности Литвы
Контекст На днях Минобороны Литвы совместно с Департаментом госбезопасности Литвы опубликовали доклад об угрозах национальной безопасности страны на 2020 год.