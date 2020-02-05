Некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля. То есть это беспрецедентный рост, и поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба мы послушаем Федеральную антимонопольную службу о принимаемых мерах. Все поручения даны.

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Общество В работе «Яндекса» произошел сбой Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).

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Политика Лукашенко надеется на честные отношения с Россией Местные СМИ подчеркивают, что Лукашенко хочет самых честных добрых и дружеских отношений с братским народом, пишет Федеральное агентство новостей.

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