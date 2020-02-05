Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать739
Татьяна Голикова
Некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля. То есть это беспрецедентный рост, и поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба мы послушаем Федеральную антимонопольную службу о принимаемых мерах. Все поручения даны.
— Татьяна Голикова, российский экономистМИР 24 09:03

Подробнее о событии

Путин призвал лишать лицензии аптеки за завышение цен в связи с коронавирусом

RT на русском09:36

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

РИА Новости08:12

Голикова заявила Путину о случаях роста цен на маски с 1,5 до 100 руб

РБК08:04

Путин пригрозил пытающимся нажиться на коронавирусе

Lenta.ru07:54

Путин призвал закрыть завышающие цены на медицинские маски аптеки

Известия07:48

Голикова назвала беспрецедентным рост цен на маски в аптеках

ТАСС08:09

Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на маски

Интерфакс07:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
Происшествия

Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына

"Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
РИА Новости 08:58
Армия и оружие

Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Lenta.ru 07:16
Общество

В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет

В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Lenta.ru 07:31
Политика

Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
РБК 09:40
Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Коммерсантъ 09:03
Футбол

Соболев дебютирует в составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»

В составе красно-белых дебютирует нападающий Александр Соболев, перешедший в столичный клуб из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды.
Газета.Ru 09:38
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 09:35
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Здоровье

Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
UfacityNews.ru 00:44
Политика

Лукашенко надеется на честные отношения с Россией

Местные СМИ подчеркивают, что Лукашенко хочет самых честных добрых и дружеских отношений с братским народом, пишет Федеральное агентство новостей.
ФедералПресс вчера в 06:37
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Общество

Бургерные «Мираторга» приостановили работу с сервисами доставки еды

Сеть бургерных «Мираторга» – «Бургер & фрайс» – приостановила работу с сервисами доставки еды из-за низкого качества обслуживания, говорится в пресс-релизе компании.
Ведомости 01:07
Политика

Депутаты подготовили законопроект против завышения цен в аптеках

Депутаты фракции "Единая Россия" разработали законопроект, призванный не допустить завышения аптеками цен на лекарства.
ТАСС 09:32
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости вчера в 12:24
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 07:43
Политика

Украина подпишет документы о сотрудничестве с Deutsche Bahn — Криклий

5 февраля 2020 года состоится подписание документов о сотрудничестве компании «Укрзализныця» с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире радио «Новое время».
REGNUM 03:30
Политика

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 09:30
Армия и оружие

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Известия вчера в 21:05
Здоровье

В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра

Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Znak.com 04:52
Общество

Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
RT на русском 01:43
Кино

Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса

Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
Пятый канал 05:59
Космос

«Даурия Аэроспейс» приняла решение о самобанкротстве

Ранее, 30 декабря 2019 года, «Даурия» уже заявляла о намерении объявить самобанкротство, и именно задолженность перед «Роскосмосом» была названа основной причиной этого решения, CNews.
Telesputnik.ru 08:00
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Общество

Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны

Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Говорит Москва вчера в 03:48
Политика

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Деловое.ТВ вчера в 07:44
Футбол

Уткин: «Вся деятельность Меркиса была направлена на то, чтобы покрыть воровство, алчность и прочее»

Блогер и ведущий Василий Уткин прокомментировал заявление с извинениями бывшего пресс-атташе «Енисея» Станислава Меркиса.
Sport24.ru 07:44
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Экономика

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
REGNUM вчера в 19:16
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

BFM.ru 00:25
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное