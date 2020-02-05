Общество
РИА НовостиПутин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
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Некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля. То есть это беспрецедентный рост, и поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба мы послушаем Федеральную антимонопольную службу о принимаемых мерах. Все поручения даны.
— Татьяна Голикова, российский экономистМИР 24 09:03
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