Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
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Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

РИА Новости08:12

Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса

RT на русском11:40

Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек

РБК08:56

Путин поручил отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с коронавирусом

ТАСС08:24

«Лицензии отбирать, и всё»: Путин объявил бой недобросовестным продавцам лекарств

Известия13:00

Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на маски

Интерфакс07:57

Путин пригрозил пытающимся нажиться на коронавирусе

Lenta.ru07:54
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Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК 16:00
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ 15:24
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

РБК вчера в 21:48
Происшествия

В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными

Трехлетняя девочка жила на ферме в Приморье среди крупного рогатого скота, сообщает региональное управление на транспорте МВД России.
РИА Новости 02:01
Политика

Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа

Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Rostov gazeta 09:58
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Общество

Гороскоп 5 февраля: Водолеев ждут перемены, а у Львов новые знакомства

Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь и умение создавать верное мнение об окружающих вас людях.
Амур.инфо вчера в 11:15
Хоккей

Россия встретится с Финляндией в вынесенном матче Шведских игр

6-го числа наша команда встретится с Финляндией в вынесенной встрече в Хельсинки, после чего в Стокгольме 8 февраля россияне сыграют с Швецией и 9 февраля — с Чехией.
Нева Спорт 18:00
Армия и оружие

Дамаск подвергся ракетной атаке

В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
РИА Новости 18:46
Происшествия

Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании

Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
РИА Новости 20:46
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 20:18
Общество

Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете

На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
РБК 21:00
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

RT на русском 19:55
Политика

Трамп отреагировал на провал попытки импичмента в Сенате США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал провал попытки импичмента в Сенате США.
Взгляд.ру 17:32
Армия и оружие

В 2023 году Турция начнет выпускать собственные истребители

К 2023 году Турция откроет производство собственных истребителей, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Аргументы и Факты 10:14
Здоровье

Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов

Специалисты Роскачества выяснили, действительно ли популярные суперфуды обладают заявленными свойствами и существуют ли более дешевые аналоги.
Век 10:36
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова предложила подписчикам обсудить её внешние данные

В свою очередь, поклонники артистки принялись активно комментировать снимок, расхваливая внешние данные Анфисы Чеховой и призывая не обращать внимания на завистников.
Дни24 14:00
Здоровье

У итальянки на деснах выросли волосы

В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 11:22
Экономика

Варнавский заявил об упадке сельского хозяйства в Омской области

Варнавский прямо указал чиновнице на низкую эффективность субсидий, размер которых в этом году превысит 500 млн рублей.
РИА ОмскИнформ 07:11
Политика

Лавров начал турне по странам Латинской Америки с Кубы

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с кратким визитом в город Сантьяго-де-Куба, в первый пункт в рамках турне по странам Латинской Америки.
Московский Комсомолец 22:07
Авто

Hyundai представил рестайлинговый Hyundai Tucson

Компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели обновленный Hyundai Tucson.
Автоновости дня 02:51
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
ТАСС 17:23
Шоу-бизнес

Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой

Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
ФАН 14:01
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М

В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Радио Sputnik 05:12
Политика

Украина признала неготовность к возвращению Крыма

"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
РИА Новости 12:44
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Кадры со съемочной площадки, где идет работа над седьмым сезоном, завораживают.
Donday.ru 07:16
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