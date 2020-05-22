Коронавирус
RT на русскомПутин призвал наращивать тестирование на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повсеместно наращивать тестирование населения на коронавирус. Об этом он сказал на онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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Общество
Власти Москвы обозначили срок действия подмосковных пропусков
Ранее "РГ" писала, что с 27 мая подмосковными пропусками нельзя будет воспользоваться в столице.
Российская газета 11:23
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за перевод денег внутри сети
За переводы между своими счетами на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк начал взимать комиссию в размере 1%, информирует «Кавказ Пост».
Чистовик 20 мая в 05:42
Происшествия
В Тверской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
В Тверской области завели уголовное дело против двух сотрудников ГКОУ «Кимрская школа-интернат» по факту массового заражения воспитанников и сотрудников учреждения.
РБК 08:43
Экономика
Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ
Как пояснили в ведомстве, субсидия предоставляется в размере одного МРОТ (12 130 рублей) тем предпринимателям, которые включены в реестр МСП и относятся к одной из пострадавших от коронавируса отраслей при условии, что долги по налогам и страховым взносам на момент подачи заявления у них отсутствуют или не превышают 3 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 13:39
Происшествия
Стало известно о выживших при авиакатастрофе в Пакистане
По меньшей мере два человека выжили при крушении самолета «Пакистанских авиалиний» рядом с аэропортом Карачи, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации Пакистана.
Взгляд.ру 09:54
Общество
Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), проведение которого в этом году начнется 29 июня, будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном сфере образования в условиях пандемии.
Газета.Ru вчера в 09:41
Наука
Лангусты оказались самыми шумными существами на Земле
Pravda.Ru 09:53
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости вчера в 02:38
Музыка
Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube
Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса.
Ревизор.ру 08:26
Общество
Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
BFM.ru 02:12
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 200 млн просмотров
Культуромания 09:51
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 11:47
Общество
Законопроект о переносе обязательств туроператоров принят в 3 чтении
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
Travel Russian News 09:17
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 07:12
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Здоровье
Невролог предостерегла от приема при коронавирусе анальгина и аспирина
Российский врач-невролог Ирина Вереютина предостерегла от приема при коронавирусе анальгина и аспирина. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:04
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
Режим самоизоляции в Самарской области для всех граждан, установленный из-за угрозы распространения коронавируса, продлен до 31 мая.
ТАСС 12:31
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru 12:38
Игры
Вышел обновленный шутер Saints Row The Third Remastered
NewInform 12:49
Здоровье
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане начала стабилизироваться.
Известия 09:29
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре данных о россиянах
Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра информации о населении России.
НТВ вчера в 08:49
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американского-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 13:00
Общество
Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику
Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК 07:00