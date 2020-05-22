Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повсеместно наращивать тестирование населения на коронавирус. Об этом он сказал на онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Общество Попова: распространение коронавируса в России вышло на плато Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в настоящее время «определяется как уверенное плато». 29

Общество Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19. 2,3K

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 291

Музыка Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса. 830

Футбол Неймар попал на обложку российского GQ с русско-американской моделью Героями номера стали форвард «ПСЖ» Неймар и русско-американская модель Наталья Барулич, а темой номера стала защита и поддержка своих близких в условиях пандемии коронавируса.

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 192

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 1,2K

Культура Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен» Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно. 7

Шоу-бизнес Бывший муж Лолиты госпитализирован с травмами головы На днях в одну из столичных клиник с травмами лица и головы попал бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов. 87

Политика Медведев раскритиковал выход США из Договора по открытому небу «Объявленное Вашингтоном решение о предстоящем выходе из Договора по открытому небу (ДОН) стало очередным шагом США на пути разрушения создававшейся десятилетиями архитектуры международной безопасности», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте».

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 659

Происшествия В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122. 2

Общество Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 25

Авто Geely привезет новый кроссовер в 2020 году в Россию Китайская компания Geely до конца 2020 года привезет в Россию новый купеобразный кроссовер Geely FY11.

Общество СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране. 130

Единоборства Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат". 1

Происшествия Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.

Здоровье За сутки в Кировской области выявлено 30 новых случаев коронавируса Министерство здравоохранения Кировской области информирует: по состоянию на утро 22 мая в Кировской области зарегистрировано 30 новых случаев инфекции нового типа. 2