Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин призвал наращивать тестирование на коронавирус

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повсеместно наращивать тестирование населения на коронавирус. Об этом он сказал на онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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Путин призвал наращивать тестирование на COVID-19

Московский Комсомолец09:09

Президент призвал наращивать тестирование населения

Вести.Ru08:15

Путин заявил, что необходимо наращивать тестирование на COVID-19

РЕН ТВ08:05

Путин призвал наращивать тестирование на коронавирус

RT на русском08:05

Путин призвал наращивать работу по тестированию на COVID-19

Известия07:50

Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус

РИА Новости07:50

Путин призвал делать больше тестов на коронавирус

Российская газета08:13
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Происшествия

СМИ сообщили о выживших в результате падения пакистанского самолета

Известия 08:53
Общество

Попова: распространение коронавируса в России вышло на плато

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в настоящее время «определяется как уверенное плато».
RT на русском 08:48
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Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Газета.Ru 09:47
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Общество

Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае

Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Общество

В Ивановской области завели дело на фельдшера скорой помощи

Сотрудники МВД по Ивановской области завели административное дело на фельдшера скорой помощи из Кинешмы Сергея Веселкова.
RuNews24.ru вчера в 04:03
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета 07:16
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения

Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
Радио Sputnik вчера в 12:07
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Футбол

Неймар попал на обложку российского GQ с русско-американской моделью

Героями номера стали форвард «ПСЖ» Неймар и русско-американская модель Наталья Барулич, а темой номера стала защита и поддержка своих близких в условиях пандемии коронавируса.
Metaratings 20 мая в 17:28
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
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Культура

Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»

Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
Экономика сегодня 20 мая в 05:12
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты госпитализирован с травмами головы

На днях в одну из столичных клиник с травмами лица и головы попал бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов.
Городовой вчера в 06:56
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ

Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:16
3,7K
Политика

Медведев раскритиковал выход США из Договора по открытому небу

«Объявленное Вашингтоном решение о предстоящем выходе из Договора по открытому небу (ДОН) стало очередным шагом США на пути разрушения создававшейся десятилетиями архитектуры международной безопасности», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте».
Rambler News Service 09:50
Политика

В большинстве регионов ограничения могут снять к началу июня

Большинство российских регионов будут готовы снять ограничения из-за коронавируса к началу июня, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 10:05
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили более 70 случаев COVID-19

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и зафиксирован один факт смерти пациента", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:28
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Происшествия

В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Общество

Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию

Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.
REGNUM 05:13
Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
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Авто

Geely привезет новый кроссовер в 2020 году в Россию

Китайская компания Geely до конца 2020 года привезет в Россию новый купеобразный кроссовер Geely FY11.
Автоновости дня вчера в 04:03
Общество

СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру вчера в 04:53
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Единоборства

Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом

Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 09:08
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Происшествия

Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины

Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
Здоровье

За сутки в Кировской области выявлено 30 новых случаев коронавируса

Министерство здравоохранения Кировской области информирует: по состоянию на утро 22 мая в Кировской области зарегистрировано 30 новых случаев инфекции нового типа.
Правительство Кировской области 05:36
2
Религия

РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным

В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:00
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