Политика
РИА НовостиПутин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медицинских работников не сказалось на размере компенсационных выплат. Такое заявление глава государства сделал на совещании в Кремле, которое было посвящено модернизации первичного звена здравоохранения.
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Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло.
с чего всё началось
«Хотела бы отметить, что некоторые регионы уже сейчас имеют эти показатели — их 10, некоторые приближаются — их 34, но есть четыре региона, где доля оклада не превышает 20–25%, и там основные проблемы, основные жалобы»,— сказала госпожа Скворцова во время совещания с президентом Владимиром Путиным по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.Коммерсантъвчера в 15:28
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