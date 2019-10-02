с чего всё началось

Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло.

Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медицинских работников не сказалось на размере компенсационных выплат. Такое заявление глава государства сделал на совещании в Кремле, которое было посвящено модернизации первичного звена здравоохранения.

Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

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