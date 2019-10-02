Политика

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Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медицинских работников не сказалось на размере компенсационных выплат. Такое заявление глава государства сделал на совещании в Кремле, которое было посвящено модернизации первичного звена здравоохранения.
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Владимир Путин
Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло.
— Владимир ПутинТАСС вчера в 12:08
с чего всё началось
«Хотела бы отметить, что некоторые регионы уже сейчас имеют эти показатели — их 10, некоторые приближаются — их 34, но есть четыре региона, где доля оклада не превышает 20–25%, и там основные проблемы, основные жалобы»,— сказала
 госпожа Скворцова во время совещания с президентом Владимиром Путиным по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.
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