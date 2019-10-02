Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер. В прошлый раз Путин проводил совещание на эту тему месяц назад, 20 августа.
Читать в источнике
Комментировать351

Подробнее о событии

Путин поручил не допустить «фокусов» в оплате труда медработников

Life.ru16:05

Путин анонсировал заседание Госсовета по здравоохранению

Взгляд.ру12:12

Путин проведет заседание Госсовета по вопросам здравоохранения

Lenta.ru12:16

Путин проведёт посвящённое здравоохранению заседание Госсовета в октябре

News.ru15:14

Путин в конце октября проведет заседание Госсовета по здравоохранению

Rambler News Service12:04

Путин проведет посвященное здравоохранению заседание Госсовета

РИА Новости11:54

Путин призвал не допускать фокусов со снижением доплат медикам при увеличении доли оклада

ТАСС12:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Армия и оружие

СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии

РБК 11:44
Армия и оружие

Власти КНДР подтвердили тестовый запуск баллистической ракеты

Как сообщает агентство Yonhap, северокорейские власти подтвердили проведение испытаний баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подводных платформ.
Московский Комсомолец 17:50
Политика

Трамп заявил о желании поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что налаживание отношений с Россией станет разумным шагом, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 15:37
Кино

Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя

RuNews24.ru 03:31
Общество

Тарас Демура проанализировал причины краха Thomas Cook

«Один из старейших в мире туроператоров оказался не готов к переменам в отрасли, оставшись неповоротливым слоном в новой, высокотехнологичной «посудной лавке» среди онлайн-агрегаторов, амбициозных лоукостеров и более гибких конкурентов», - оценил ситуацию во вторник в интервью «Forbes» Тарас Демура, гендиректор туроператора «TUI Russia».
Турпром вчера в 10:10
Энергетика

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

РИА Новости вчера в 11:13
Политика

Назначен новый премьер-министр Крыма. И это больше не Аксенов

Госсовет Крыма назначил нового премьер-министра. Им стал Юрий Гоцанюк, ранее занимавший пост зампреда кабмина.
БИЗНЕС Online вчера в 06:15
Футбол

Барриос: матч с «Бенфикой» был для меня особенно важным

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Чемпионат 18:20
Космос

NASA опубликовало загадочные звуки, записанные на Марсе

Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
Портал Поиск 10:36
Общество

Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»

Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Наука

Ученые выяснили, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы

В материале были приведены данные исследования британских ученых.
Мой Брянск 01:09
Происшествия

В Саратове 30-летний отец с двумя детьми выпал из окна девятого этажа

30-летний мужчина с двумя маленькими детьми – 1,5-годовалым мальчиком и 4-летней девочкой на руках, выпал из окна на девятом этаже.
Регион online вчера в 13:27
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла Канаду на Кубке мира

На проходящем в Японии Кубке мира мужская волейбольная сборная России обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2, пишет RT.
Парламентская газета 10:59
Гаджеты

Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha

На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor 30 сентября в 22:32
Армия и оружие

Конгресс и Госдеп США одобрили продажу Украине комплексов Javelin

Государственный департамент и конгресс США предварительно одобрили продажу Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Pravda.Ru 04:21
Культура

Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 18:31
Политика

Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии

Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Спорт

Шубенков вышел в финал ЧМ в беге на 110 м с барьерами

Россиянин Сергей Шубенков пробился в финальный забег на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 13:43
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru 03:00
Космос

Описан простой и верный способ колонизировать Марс

МИР 24 13:17
Здоровье

Онколог перечислил игнорируемые нами признаки лейкемии

Онколог Джек Якуба назвал главные признаки рака крови, которые люди обычно игнорируют.
NewInform 29 сентября в 17:58
Происшествия

Грузовой автомобиль сбил крокодила в Подмосковье

Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области.
REGNUM 16:18
Транспорт

Собянин и глава РЖД открыли новый павильон на Белорусском вокзале

РИА Новости 08:24
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Политика

США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС

Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06
Здоровье

Алтайский край стал лидером по числу больных пенсионеров

В Алтайском крае пенсионеры болеют чаще всех в России. Такой вывод следует из данных Минздрава РФ за 2018 год.
Алтапресс 10:07
Политика

Партия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»

Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера".
Деловое.ТВ 05:56
Единоборства

Кокляев прокомментировал предстоящий бой против Емельяненко

Неоднократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев прокомментировал предстоящий бой против Александра Емельяненко, который состоится 29 ноября на "ВТБ-Арене".
Газета.Ru 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное