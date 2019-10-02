Политика
Российская газетаПутин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер. В прошлый раз Путин проводил совещание на эту тему месяц назад, 20 августа.
Читать в источнике
Оценить165
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Армия и оружие
Власти КНДР подтвердили тестовый запуск баллистической ракеты
Как сообщает агентство Yonhap, северокорейские власти подтвердили проведение испытаний баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подводных платформ.
Московский Комсомолец 17:50
Политика
Трамп заявил о желании поладить с Россией
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что налаживание отношений с Россией станет разумным шагом, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 15:37
Кино
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
RuNews24.ru 03:31
Общество
Тарас Демура проанализировал причины краха Thomas Cook
«Один из старейших в мире туроператоров оказался не готов к переменам в отрасли, оставшись неповоротливым слоном в новой, высокотехнологичной «посудной лавке» среди онлайн-агрегаторов, амбициозных лоукостеров и более гибких конкурентов», - оценил ситуацию во вторник в интервью «Forbes» Тарас Демура, гендиректор туроператора «TUI Russia».
Турпром вчера в 10:10
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости вчера в 11:13
Политика
Назначен новый премьер-министр Крыма. И это больше не Аксенов
Госсовет Крыма назначил нового премьер-министра. Им стал Юрий Гоцанюк, ранее занимавший пост зампреда кабмина.
БИЗНЕС Online вчера в 06:15
Футбол
Барриос: матч с «Бенфикой» был для меня особенно важным
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Чемпионат 18:20
Космос
NASA опубликовало загадочные звуки, записанные на Марсе
Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
Портал Поиск 10:36
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Наука
Ученые выяснили, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
В материале были приведены данные исследования британских ученых.
Мой Брянск 01:09
Происшествия
В Саратове 30-летний отец с двумя детьми выпал из окна девятого этажа
30-летний мужчина с двумя маленькими детьми – 1,5-годовалым мальчиком и 4-летней девочкой на руках, выпал из окна на девятом этаже.
Регион online вчера в 13:27
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Канаду на Кубке мира
На проходящем в Японии Кубке мира мужская волейбольная сборная России обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2, пишет RT.
Парламентская газета 10:59
Гаджеты
Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha
На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor 30 сентября в 22:32
Армия и оружие
Конгресс и Госдеп США одобрили продажу Украине комплексов Javelin
Государственный департамент и конгресс США предварительно одобрили продажу Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Pravda.Ru 04:21
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 18:31
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Спорт
Шубенков вышел в финал ЧМ в беге на 110 м с барьерами
Россиянин Сергей Шубенков пробился в финальный забег на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 13:43
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru 03:00
Здоровье
Онколог перечислил игнорируемые нами признаки лейкемии
Онколог Джек Якуба назвал главные признаки рака крови, которые люди обычно игнорируют.
NewInform 29 сентября в 17:58
Происшествия
Грузовой автомобиль сбил крокодила в Подмосковье
Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области.
REGNUM 16:18
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Политика
США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС
Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06
Здоровье
Алтайский край стал лидером по числу больных пенсионеров
В Алтайском крае пенсионеры болеют чаще всех в России. Такой вывод следует из данных Минздрава РФ за 2018 год.
Алтапресс 10:07
Политика
Партия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»
Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера".
Деловое.ТВ 05:56
Единоборства
Кокляев прокомментировал предстоящий бой против Емельяненко
Неоднократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев прокомментировал предстоящий бой против Александра Емельяненко, который состоится 29 ноября на "ВТБ-Арене".
Газета.Ru 13:00