Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер. В прошлый раз Путин проводил совещание на эту тему месяц назад, 20 августа.
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