Политика
Российская газетаПутин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер. В прошлый раз Путин проводил совещание на эту тему месяц назад, 20 августа.
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Кандидат в президенты США Берни Сандерс госпитализирован
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В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
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Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
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Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
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В Google Maps появится режим инкогнито
"При включении режима инкогнито в Google Maps ваши действия в этом приложении не будут сохраняться в истории вашей учетной записи", - отмечается в нем. Корпорация подчеркнула, что владельцы гаджетов, работающих на операционной системе Android, смогут воспользоваться новой функцией уже в этом месяце.
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Днепровский металлургический комбинат остановил часть мощностей из-за кризиса
Согласно сообщению, часть производственных мощностей остановлена временно, "в условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции и снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств".
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В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
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Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
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ЦСКА выпустил промо-ролик к матчу с «Эспаньолом»
ЦСКА в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовал промо-ролик к матчу второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».
Экономика
Венесуэла провела платеж по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Футбол
«Локомотив» уступил «Атлетико» в московском матче Лиги чемпионов
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Армия и оружие
Бывший стратег Пентагона рассказал об опасности России для США
Бывший стратег Пентагона Терри Томпсон заявил, что США могут утратить авторитет на мировой арене и прекратить существовать, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", пишет РИА Новости.
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Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
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Головин рассказал о преимуществах чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин поведал о сильных сторонах Лиги 1. Об этом он рассказал в интервью клубной пресс-службе.
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
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Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами
Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
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«Барселона» вырвала победу у «Интера» благодаря дублю Суареса
Каталонская "Барселона" обыграла миланский "Интер" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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