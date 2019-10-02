Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер. В прошлый раз Путин проводил совещание на эту тему месяц назад, 20 августа.
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Путин призвал при увеличении оклада медикам не допускать «фокусов» с доплатами

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Российская газетавчера в 12:43

Путин потребовал не допускать фокусов с доплатами медикам

РИА Новостивчера в 22:05

Путин призвал не допускать «фокусов» с доплатами врачам

Известиявчера в 12:08

Путин призвал не допускать фокусов со снижением доплат медикам при увеличении доли оклада

ТАССвчера в 12:08
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