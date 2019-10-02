Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер. В прошлый раз Путин проводил совещание на эту тему месяц назад, 20 августа.
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Вероника Скворцова
Мы это понимаем и считаем, что для дальнейшего совершенствования отраслевой системы оплаты труда в 2020–2021 годах необходимо актуализировать составы профессиональных квалификационных групп должностей медицинских работников и сформировать типовые нормы труда.
— Вероника Скворцова, российский политикПятый канал 19:13

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