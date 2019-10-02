Политика
Российская газетаПутин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер. В прошлый раз Путин проводил совещание на эту тему месяц назад, 20 августа.
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Происшествия
Задержанного в Таиланде екатеринбуржца выпустили под залог
Уральский меридиан 02:06
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru вчера в 06:54
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 65,38 рубля. Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 71,40 рубля.
RT на русском вчера в 03:02
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Единоборства
Александр Емельяненко и Михаил Кокляев устроили потасовку в баре
Боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в одном из баров Москвы, сообщает "Матч ТВ".
Российская газета 03:27
Армия и оружие
ВСУ разрешили использовать оружие в «особый период»
Верховная рада Украины приняла закон № 1224, предоставляющий Вооружённым силам Украины (ВСУ) применять оружие во время «особого периода», сообщил 2 октября парламентский телеканал «Рада».
REGNUM вчера в 14:06
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
ИА InterMedia 01 октября в 13:58
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой
Газета.Ru вчера в 10:53
Происшествия
В Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу
Подростка задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве 15-летней школьницы.
ТАСС 03:20
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан
В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Откровенное интервью актриса Анастасия Заворотнюк даст на телевидении возможно уж в ближайшее время, об этом говорил концертный директор артистки Стас Христов.
Ugpressa.ru 01 октября в 16:38
Технологии
Британцы нашли в открытом доступе персональные данные 20 млн россиян
Британские исследователи уточняют, что обнаруженные 20 млн записей с налоговыми и персональными данными россиян хранились в двух базах.
ForPost 03:22
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Космос
NASA опубликовало загадочные звуки, записанные на Марсе
Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
Портал Поиск вчера в 10:36
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
REGNUM вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Гуф признался Собчак, что общается с Кети Топурия после расставания
В ходе беседы Собчак затронула тему расставания Гуфа с певицей Кети Топурией, на что он отметил, что продолжает общаться с ней, несмотря на ее новые отношения.
RuNews24.ru 03:46
Спорт
Шубенков завоевал медаль на четвертом чемпионате мира подряд
Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебро. Шубенков завоевал медаль на четвертом чемпионате мира кряду.
Спорт-Экспресс вчера в 16:17
Происшествия
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин брал взятки прямо на Лубянке
Полковник Черкалин, ставший символом коррупции в ФСБ, брал взятки прямо на работе.
Новая Кубань 01 октября в 09:53
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» про Харли Квинн
Планируется, что в российский прокат фильм «Хищные птицы» выйдет 6 февраля 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 03:44
Общество
Минтруд продолжит обсуждение четырехдневной рабочей недели
Минтруд России направил в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Российская газета 01 октября в 04:38
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18