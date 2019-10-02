Президент России Владимир Путин призвал проследить за тем, чтобы при повышение оклада врачей не снизился размер компенсационных выплат. Об этом сообщает РИА "Новости". Глава государства предупредил, чтобы не произошло никакого "фокуса" в данном случае.

Путин призвал не допускать фокусов в доплатах врачам

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