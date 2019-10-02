Политика
Газета.RuПутин призвал не допускать фокусов в доплатах врачам
Президент России Владимир Путин призвал проследить за тем, чтобы при повышение оклада врачей не снизился размер компенсационных выплат. Об этом сообщает РИА "Новости". Глава государства предупредил, чтобы не произошло никакого "фокуса" в данном случае.
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Хоккей
«Торонто» показал фото Михеева с первой заброшенной шайбой в НХЛ
Чемпионат вчера в 23:41
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
В Москве женщина умерла после пластики груди
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
ФАН вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Происшествия
Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские
На сайте региональной прокуратуры уточняется, что, по версии следствия, 26 сентября полицейские при патрулировании улиц Вольска задержали пьяного мужчину и надели на него наручники.
Известия вчера в 05:26
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 01 октября в 14:47
Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
В Новосибирске во время работ по обрезке деревьев в Ленинском районе погибла проходящая мимо 28-летняя женщина, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу города.
REGNUM вчера в 09:10
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла канадцев на Кубке мира
Второй матч сборной России по волейболу на Кубке мира в Японии получился не в пример труднее первого.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:13
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Экономика
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Финансы
После визита Зеленского и Гончарука в НБУ курс гривны резко упал
О визите главы Украины Владимира Зеленского вместе с премьер-министром страны Алексеем Гончаруком сообщил на своей странице в Facebook член Совета НБУ Василий Фурман.
Экономика сегодня 01 октября в 13:59
Политика
В Киеве проходит митинг против согласования «формулы Штайнмайера»
В Киеве проходит митинг против согласования украинскими властями так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Российская газета 02:14
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Общество
В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
РБК 02:02
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 01 октября в 06:18
Происшествия
Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов
Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка.
РИА Новости 00:55
Политика
В Донбассе прокомментировали подписание «формулы Штайнмайера» Украиной
Басурин напомнил слова Зеленского о невозможности выборов "под пулеметами" Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики положительно отреагировали на подписание "формулы Штаймайера".
Деловое.ТВ вчера в 04:13
Космос
Описан простой и верный способ колонизировать Марс
МИР 24 вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф откровенно рассказал об отношениях с Кети Топурией
Рэпер рассказал, что их отношения продлились два года. По словам Гуфа, он до сих пор не знает, что стало причиной их разрыва.
News.ru вчера в 23:51
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК вчера в 04:45
Политика
Путин: в США использовали антироссийскую риторику для атак на Трампа
В США использовали антироссийскую риторику как повод для атак на президента Дональда Трампа.
ТК Звезда вчера в 10:18
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в сверхрезультативном матче
«Ливерпуль» одержал победу над «Ред Булл Зальцбург» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 01:28
Футбол
«Челси» одержал победу над «Лиллем» в матче ЛЧ
Лондонский «Челси» одержал победу над французским «Лиллем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 17:20