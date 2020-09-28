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РБК
РБК

Путин призвал не допустить необоснованного роста цен на жилье

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости нарастить объемы строительства в стране и не допустить необоснованного роста цен на жилье. Об этом он заявил в понедельник, 28 сентября, на заседании президиума Госсовета России.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в России нет предпосылок для глобального роста цен на жилье.
Интерфаксвчера в 13:19
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РБК

Путин призвал не допустить необоснованного роста цен на жилье

РБКвчера в 14:22
RT на русском

Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья

RT на русскомвчера в 13:55
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Интерфаксвчера в 13:19
Lenta.ru

Путин призвал больше строить в России

Lenta.ruвчера в 13:26
Известия

Путин положительно оценил принятые меры по поддержке спроса на жилье

Известиявчера в 12:59
ТАСС

Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья

ТАССвчера в 12:56
Российская газета

Путин назвал меры по поддержке спроса на жилье реально работающими

Российская газетавчера в 13:28

Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в рамках беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, главе Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост лидера страны.
Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента
Аргументы недели27 сентября в 12:48
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала отменить приговор актеру

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, Ирина Стерхова потребовала повторного рассмотрения дела из-за допущенных процессуальных нарушений, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Пресненского суда.
Ведомостивчера в 07:28
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«АвтоВАЗ» подтвердил сборку автомобилей Lada на Украине

«АвтоВАЗ, являющийся частью Renault Group, поставляет комплекты некоторых моделей для сборки на Запорожский автомобильный завод», — цитирует «Газета.Ru» директора «АвтоВАЗа» по коммуникациям Сергея Ильинского.
Автоновости дня06:10
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