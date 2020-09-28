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РБК
РБК

Путин призвал не допустить необоснованного роста цен на жилье

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости нарастить объемы строительства в стране и не допустить необоснованного роста цен на жилье. Об этом он заявил в понедельник, 28 сентября, на заседании президиума Госсовета России.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

По прогнозу компании ДОМ.РФ, по итогам 2020 года в стране может быть выдано более 1,2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3 трлн рублей. Персональная ответственность за строительство жилья Главы регионов несут персональную ответственность за увеличение объемов ввода жилья, заявил Путин.
Интерфаксвчера в 13:19
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Lenta.ru

Путин призвал больше строить в России

Lenta.ruвчера в 13:26
РБК

Путин призвал не допустить необоснованного роста цен на жилье

РБКвчера в 14:22
RT на русском

Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья

RT на русскомвчера в 13:55
REGNUM

Могут — и растут: как и почему меняются цены на жильё в городах России

REGNUM07:18
Известия

Путин положительно оценил принятые меры по поддержке спроса на жилье

Известиявчера в 12:59
ТАСС

Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья

ТАССвчера в 12:56
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Интерфаксвчера в 13:19

Путин назвал отношения с Белоруссией «подлинно союзническими»

Отношения Москвы и Минска являются братскими и союзническими, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеоприветствии к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии.
Газета.Ru08:57
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Генсек ООН предсказал миру глобальную рецессию

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РИА Новости09:26

Главе карельского «Мемориала» увеличили срок с 3,5 до 13 лет колонии

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РИА Новости10:18
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В ВС Швеции подтвердили информацию о разоблачении офицера

Стокгольм, 28 сентября 2020, 16:20 — REGNUM Командование вооруженных сил Швеции подтвердило информацию об одном из своих бывших высокопоставленных офицеров, который предоставил заведомо ложную информацию в своем резюме.
REGNUMвчера в 09:20

Елена Корикова появилась в Сети впервые за три месяца

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WomanHit.ru08:50
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Продажи автомобилей Lada локальной сборки начались на Украине

Директор "АвтоВАЗа" по коммуникациям Сергей Ильинский отмечает, что компания "АвтоВАЗ", входящая в холдинг Renault Group, занимается поставкой комплектующих сразу для нескольких моделей бренда Lada, из которых осуществляется сборка авто на производственных мощностях Запорожского автомобильного завода.
Новые автомобили10:05
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