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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости нарастить объемы строительства в стране и не допустить необоснованного роста цен на жилье. Об этом он заявил в понедельник, 28 сентября, на заседании президиума Госсовета России.