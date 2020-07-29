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Путин призвал не допустить повторных ограничений из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо постараться избежать введения в России повторных ограничений из-за новой коронавирусной инфекции. Для этого нужно принять все необходимые профилактические меры — сказал глава государства в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации.В источнике
Владимир Путин
Конечно, необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного режима введения ограничений. Тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать в безопасном, нормальном, привычном для людей режиме.
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Путин потребовал «сделать всё», чтобы избежать повторного введения коронавирусных ограничений

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Путин призвал избежать введения повторных ограничений из-за COVID-19

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Владимир Путин: Необходимо сделать все, чтобы избежать повторного введения режима ограничений

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