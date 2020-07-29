Коронавирус
Дума ТВПутин призвал не допустить повторных ограничений из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо постараться избежать введения в России повторных ограничений из-за новой коронавирусной инфекции. Для этого нужно принять все необходимые профилактические меры — сказал глава государства в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации.
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Конечно, необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного режима введения ограничений. Тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать в безопасном, нормальном, привычном для людей режиме.
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Путин призвал избежать повторного введения ограничений из-за COVID-19
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