Конечно, необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного режима введения ограничений. Тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать в безопасном, нормальном, привычном для людей режиме.

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