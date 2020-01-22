Политика
RT на русскомПутин заявил, что России нужна крепкая президентская власть
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.
Читать в источнике
Оценить704
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 07:50, Ашберн
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Политика
Новым главой Минэкономразвития назначен Максим Решетников
Министром экономического развития России вместо Максима Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
Происшествия
В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребёнку
«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребёнку», — сообщили в ведомстве.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах
Автомобили российского бренда Aurus, включая седан Senat, внедорожник Komendant и минивэн Arsenal, проверяют на прочность в зимней Швеции.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
Общество
Путин разрешил сразу тратить маткапитал на первого ребенка
Президент Владимир Путин заявил, что доступ к средствам материнского капитала появится у семей сразу после рождения первого ребенка, а не по достижении им определенного возраста.
Спорт
Матыцин назначен новым министром спорта России
Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»
Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Происшествия
В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины
Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
Политика
Краснов призвал обеспечить законность возбуждения дел против бизнеса
Задача прокуратуры — обеспечить законность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей, – отметил Краснов.
Энергетика
Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире
Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
Авто
В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците
Российские дилеры Renault столкнулись с дефицитом самой популярной модели французской марки на нашем рынке – кроссовера Duster.
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Политика
Новым вице-мэром Москвы по строительной политике стал Андрей Бочкарев
Бочкарев занял кресло перешедшего в правительство Марата Хуснуллина.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Здоровье
Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса
Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
Киберспорт
Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major
В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Происшествия
Спасатель погиб при хлопке газа во время тушения пожара в Подмосковье
Во время тушения пожара в подмосковной деревне Петровское один человек погиб, еще трое получили ранения.
Общество
Рассекречены документы об освобождении Освенцима
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце
Первые медали чемпионата Европы будут разыграны в четверг.
Общество
Хуснуллин назвал основные задачи Минстроя России
В среду, 22 января, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел первое рабочее совещание в Минстрое, где обозначил основные задачи, которые стоят перед министерством.
Кино
Россиян оставят без голливудских фильмов на майские праздники
«Ведомости» сообщили, что на майских праздниках в 2020 году в кинотеатрах практически не будут показывать иностранного кино.
Культура
Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.