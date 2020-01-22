Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил, что России нужна крепкая президентская власть

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.
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Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

Коммерсантъ06:23

Путин не считает целесообразным переход РФ к парламентской республике

РЕН ТВ05:48

Путин оценил возможность парламентского правления Россией

Московский Комсомолец05:59

Путин предостерег от экспериментов с формой правления в России

РБК05:56

Путин не считает целесообразным переход России к парламентской республике

ТАСС06:03

Путин заявил о нецелесообразности парламентской республики в России

РИА Новости06:18

Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике

RT на русском05:59
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Здоровье

Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Радио Комсомольская правда 00:41
Футбол

Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Газета.Ru 06:22
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

REGNUM 03:05
Политика

Новым главой Минэкономразвития назначен Максим Решетников

Министром экономического развития России вместо Максима Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников.
Life.ru вчера в 12:32
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Экономика

Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
РБК 05:18
Происшествия

В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребёнку

«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребёнку», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 07:36
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Авто

Внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах

Автомобили российского бренда Aurus, включая седан Senat, внедорожник Komendant и минивэн Arsenal, проверяют на прочность в зимней Швеции.
Автоновости дня 02:26
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
РБК вчера в 08:09
Общество

Путин разрешил сразу тратить маткапитал на первого ребенка

Президент Владимир Путин заявил, что доступ к средствам материнского капитала появится у семей сразу после рождения первого ребенка, а не по достижении им определенного возраста.
Московский Комсомолец 06:24
Спорт

Матыцин назначен новым министром спорта России

Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
RT на русском вчера в 15:52
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН 07:44
Шоу-бизнес

Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»

Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Discover24 02:59
Происшествия

В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
РБК 06:01
Политика

Краснов призвал обеспечить законность возбуждения дел против бизнеса

Задача прокуратуры — обеспечить законность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей, – отметил Краснов.
Международный антикоррупционный портал 06:03
Энергетика

Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире

Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
РБК 06:55
Авто

В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците

Российские дилеры Renault столкнулись с дефицитом самой популярной модели французской марки на нашем рынке – кроссовера Duster.
Автоновости дня 00:36
Происшествия

Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга

В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Lenta.ru 02:26
Политика

Новым вице-мэром Москвы по строительной политике стал Андрей Бочкарев

Бочкарев занял кресло перешедшего в правительство Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы вчера в 13:30
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Здоровье

Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса

Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
REGNUM 06:46
Киберспорт

Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major

В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Inc-news.ru вчера в 17:58
Политика

Мишустин утвердил структуру аппарата правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Lenta.ru 02:42
Происшествия

Спасатель погиб при хлопке газа во время тушения пожара в Подмосковье

Во время тушения пожара в подмосковной деревне Петровское один человек погиб, еще трое получили ранения.
Вечерняя Москва 04:52
Общество

Рассекречены документы об освобождении Освенцима

Lenta.ru 04:21
Фигурное катание

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

Первые медали чемпионата Европы будут разыграны в четверг.
Эхо Москвы 20 января в 00:05
Общество

Хуснуллин назвал основные задачи Минстроя России

В среду, 22 января, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел первое рабочее совещание в Минстрое, где обозначил основные задачи, которые стоят перед министерством.
Москва 24 06:27
Кино

Россиян оставят без голливудских фильмов на майские праздники

«Ведомости» сообщили, что на майских праздниках в 2020 году в кинотеатрах практически не будут показывать иностранного кино.
Культуромания 07:24
Культура

Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
РИА Новости 01:51
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