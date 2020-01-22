Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным. По его словам, «нам лучше не экспериментировать» с формой правления.

Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

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