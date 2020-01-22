Политика
КоммерсантъПутин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным. По его словам, «нам лучше не экспериментировать» с формой правления.
Читать в источнике
Оценить1077
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:51, Ашберн
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Экономика
Альфа-банк: повестка правительства может пойти против повестки ЦБ
«Окончание бюджетной консолидации означает, что ЦБ придется контролировать инфляцию своими силами», — пояснила Орлова, предположив, что спустя время предпочтения бюджетной и монетарной политики будут разнонаправленными.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Футбол
«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Политика
Лукашенко назван самым популярным иностранным политиком у россиян
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян, пишут Известия.
Общество
Программу Малахова сняли с эфира
Происшествия
В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель»
20 января в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали.
Политика
Госдума повышает денежное довольствие военнослужащих
Законопроект о повышении денежного довольствия военнослужащих Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Гаджеты
Huawei открыла в России продажи смартфона Huawei Y6s
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Первая встреча Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате".
Политика
Совфед утвердил Краснова генпрокурором России
Совет Федерации утвердил Игоря Краснова генеральным прокурором РФ. Решение было принято на заседании в среду, 22 января.
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Гаджеты
Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone
Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
Энергетика
Российские нефтегазовые компании сочли самыми доходными в мире
Российским нефтяным и газовым компаниям по итогам 2020 года предсказали самую высокую в мире доходность в своем секторе.
Происшествия
В Киеве избили депутата «Оппозиционной платформы»
В Киеве произошла драка с участием депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Экономика
Сенатор оценил закрепление МРОТ на уровне прожиточного минимума
Президент РФ Владимир Путин 20 января 2020 года внес на рассмотрение в Государственную Думу проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Политика
Комиссия Госдумы изучит кампанию по «самороспуску»
«Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России внимательно изучит публикации ряда СМИ, которые в последние дни активно распространяют различные лживые сценарии предстоящих перемен в российских органах власти», — заявил журналистам Пискарёв.
Авто
Стали известны цены на все комплектации кроссовера Kia Seltos
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Гаджеты
Intel Comet Lake-S и поддержка PCI Express 4.0: история несостоявшегося дуэта
Компания Intel пока не выражает свою позицию открыто, но появилась информация, что чипсеты серии 400 для настольных процессоров Comet Lake-S поддержку PCI Express 4.0 реализовать не смогут.
Кино
Джей Джей Абрамс спродюсирует проекты по «Темной лиге справедливости»
Продюсерская компания Джея Джея Абрамса Bad Robot спродюсирует кинопроекты по серии комиксов DC «Темная лига справедливости».
Гаджеты
Глава Xiaomi официально подтвердил некоторые особенности флагманского Mi 10
Напомним, что согласно последним утечкам, анонс Xiaomi Mi 10 состоится уже 10 февраля — за день до анонса Samsung Galaxy S20.