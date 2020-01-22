Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин призвал не экспериментировать с формой правления в России

Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным. По его словам, «нам лучше не экспериментировать» с формой правления.
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Путин объяснил необходимость президентства в России

Московский Комсомолец09:20

Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике

RT на русском05:59

Путин не считает целесообразным переход России к парламентской республике

ТАСС06:03

Путин предостерег от экспериментов с формой правления в России

РБК05:56

Путин не считает целесообразным переход РФ к парламентской республике

РЕН ТВ05:48

Путин заявил о нецелесообразности парламентской республики в России

РИА Новости06:18

Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

Коммерсантъ06:23
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:51, Ашберн
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Экономика

Альфа-банк: повестка правительства может пойти против повестки ЦБ

«Окончание бюджетной консолидации означает, что ЦБ придется контролировать инфляцию своими силами», — пояснила Орлова, предположив, что спустя время предпочтения бюджетной и монетарной политики будут разнонаправленными.
Forbes 10:42
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Футбол

«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.
Бомбардир.ру 05:54
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Политика

Лукашенко назван самым популярным иностранным политиком у россиян

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян, пишут Известия.
Аргументы и Факты 02:17
Общество

Программу Малахова сняли с эфира

URA.Ru 07:26
Происшествия

В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель»

20 января в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали.
RT на русском 10:04
Политика

Госдума повышает денежное довольствие военнослужащих

Законопроект о повышении денежного довольствия военнослужащих Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
REGNUM 06:43
Гаджеты

Huawei открыла в России продажи смартфона Huawei Y6s

Вечерний курьер 08:38
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Первая встреча Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате".
РИА Новости 09:17
Происшествия

В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе

РИА Новости 10:09
Политика

Совфед утвердил Краснова генпрокурором России

Совет Федерации утвердил Игоря Краснова генеральным прокурором РФ. Решение было принято на заседании в среду, 22 января.
РЕН ТВ 03:20
Происшествия

Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство

Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
РБК 09:07
Гаджеты

Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone

Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Ведомости 06:00
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
РБК вчера в 08:09
Энергетика

Российские нефтегазовые компании сочли самыми доходными в мире

Российским нефтяным и газовым компаниям по итогам 2020 года предсказали самую высокую в мире доходность в своем секторе.
Lenta.ru 10:08
Фигурное катание

Даниелян о старте на чемпионате Европы: остался должок с ЧР

РИА Новости 10:01
Происшествия

В Киеве избили депутата «Оппозиционной платформы»

В Киеве произошла драка с участием депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы.
Газета.Ru 09:20
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Космос

Внеземные формы жизни могли проникнуть на Землю, оставаясь незамеченными

Полит.ру 08:00
Экономика

Сенатор оценил закрепление МРОТ на уровне прожиточного минимума

Президент РФ Владимир Путин 20 января 2020 года внес на рассмотрение в Государственную Думу проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".
РИА Новости вчера в 08:31
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Политика

Комиссия Госдумы изучит кампанию по «самороспуску»

«Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России внимательно изучит публикации ряда СМИ, которые в последние дни активно распространяют различные лживые сценарии предстоящих перемен в российских органах власти», — заявил журналистам Пискарёв.
REGNUM 09:59
Авто

Стали известны цены на все комплектации кроссовера Kia Seltos

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Автоновости дня 07:40
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
РБК вчера в 13:45
Гаджеты

Intel Comet Lake-S и поддержка PCI Express 4.0: история несостоявшегося дуэта

Компания Intel пока не выражает свою позицию открыто, но появилась информация, что чипсеты серии 400 для настольных процессоров Comet Lake-S поддержку PCI Express 4.0 реализовать не смогут.
3DNews вчера в 23:30
Кино

Джей Джей Абрамс спродюсирует проекты по «Темной лиге справедливости»

Продюсерская компания Джея Джея Абрамса Bad Robot спродюсирует кинопроекты по серии комиксов DC «Темная лига справедливости».
Культуромания 06:20
Гаджеты

Глава Xiaomi официально подтвердил некоторые особенности флагманского Mi 10

Напомним, что согласно последним утечкам, анонс Xiaomi Mi 10 состоится уже 10 февраля — за день до анонса Samsung Galaxy S20.
Ferra 09:09
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