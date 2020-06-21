Политика

ТАССТАССПутин призвал работать, а не искать преемников

Путин призвал работать, а не искать преемников.
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Владимир Путин
Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников.
— Владимир ПутинРИА Новости 07:25

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