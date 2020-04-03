Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
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Путин призвал не подводить предприятия по России «под одну гребёнку»

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Путин заявил о нецелесообразности экономических ограничений «под одну гребенку» по РФ

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Путин: ограничивать работу организаций «под одну гребенку» по всей стране нецелесообразно

ТАСС09:51
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Общество

Алиханов: калининградские лаборатории выявили 40 случаев заражения коронавирсом

Виталий Невар / Новый Калининград Калининградские лаборатории выявили десятки случаев заражения коронавирсом, результаты исследований проверяют в Москве и Новосибирске.
Новый Калининград.Ru 11:00
Общество

У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус

Lenta.ru 09:54
Общество

Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом

Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
АБН 09:54
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия вчера в 17:09
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Общество

В России выявили 601 новый случай коронавируса

За сутки новые случаи зафиксировали в 32 регионах. 34 – в Подмосковье, еще 17 в Краснодарском крае.
Эхо Москвы 03:30
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Происшествия

ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:37
Общество

В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве

ТАСС 07:07
Общество

В центре Пирогова рассказали о самочувствии главврача Коммунарки

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо, рвётся на работу, заявил генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, доктор медицинских наук Олег Карпов.
РИА Новости 08:44
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Здоровье

ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

Главная опасность приношении маски- ложное чувство безопасности при котором люди нередко перестают мыть руки и беречь себя.
АБН 05:44
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Политика

ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после нового обращения к нации

В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к нации в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:12
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Общество

В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков.
РИА Новости 09:32
Экономика

В Минэке рассказали о ключевых задачах антикризисных мер в России

Антикризисные действия правительства России в первую очередь сосредоточены на сохранении рабочих мест и поддержке пострадавших отраслей экономики.
Известия 09:14
Транспорт

РЖД отменяют поезда из-за падения спроса

Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.
Вести.Ru 03:59
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Авто

Названы цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

32CARS.ru 01 апреля в 10:22
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Шоу-бизнес

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.
Экспресс газета 07:10
Музыка

Группа «Ария» даст онлайн-концерт

3 апреля в 20:00 по Москве группа «Ария» отыграет полноценный онлайн-концерт.
Inc-news.ru вчера в 06:12
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Piter.tv 01 апреля в 04:24
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Наука

Ученые бросили «Ментос» в колу на вершине горы Пайкс-Пик

С увеличением высоты подъема количество выделяющейся пены увеличивалось, каждые 300 метров ученые термостатировали бутылку колы до определенной температуры для более точного проведения эксперимента.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
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