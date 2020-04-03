Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Читать в источнике
Комментировать242

Подробнее о событии

Путин призвал не подводить предприятия по России «под одну гребёнку»

RT на русском10:54

Путин счел нецелесообразными экономические меры «под одну гребенку»

РБК10:28

Путин призвал не закрывать все организации «под одну гребенку»

Lenta.ru09:25

Путин заявил о нецелесообразности экономических ограничений «под одну гребенку» по РФ

Газета.Ru09:36

Путин призвал «не причесывать регионы под одну гребенку» с коронавирусом

Московский Комсомолец09:30

Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

РИА Новости09:29

Путин: ограничивать работу организаций «под одну гребенку» по всей стране нецелесообразно

ТАСС09:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
Политика

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Lenta.ru 16:48
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

Российская газета 12:19
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета 14:11
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Известия 05:18
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM вчера в 05:40
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Энергетика

Путин допустил сокращение добычи нефти

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости 16:49
Происшествия

ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:37
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Наука

Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей

ИА Красная Весна 01 апреля в 14:44
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Московской области вслед за столицей ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции.
НТВ 07:03
Происшествия

ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке

Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Полит.ру вчера в 09:37
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Футбол

«Бавария» продлила контракт с Фликом до 2023 года

Sports.ru 11:22
Общество

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru 15:11
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл вчера в 06:16
Общество

«Будто стекло в легких»: что приходится переживать людям с COVID-19

По всему миру люди, зараженные коронавирусом, делятся откровенными рассказами о своем самочувствии из больниц, где проходят лечение.
Газета.Ru 15:20
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

Коммерсантъ 08:05
Кино

Disney назвала новые даты премьер своих фильмов

Премьеру научно-фэнтезийной картины «Артемис Фаул» по серии книг писателя Оуэна Колфера Disney вовсе решила перенести на свой потоковый сервис Disney+ (впервые в истории компании), пока не назвав дату релиза.
REGNUM 15:52
Религия

РПЦ допустила празднование Пасхи в храмах без верующих

Празднование одного из главных праздников православных христиан — Пасхи в храмах может пройти без верующих.
BFM.ru 01:31
Происшествия

Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Lenta.ru 05:49
Политика

Анкара со скандалом покинула первую онлайн-конференцию НАТО

Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, проводившаяся 3 апреля посредством телеконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19, закончилась скандалом – глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу покинул виртуальное мероприятие раньше всех других участников после споров с Грецией из-за мигрантов.
Газета.Ru 15:42
Происшествия

Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru 06:52
Политика

Газета La Stampa объяснила нападки на Россию за помощь Италии

Главный редактор итальянской газеты La Stampa Маурицио Молинари объяснил, почему издание негативно отреагировало на российскую помощь Италии.
Взгляд.ру 16:44
Здоровье

Влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса оценил врач

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
Live24 08:57
Общество

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.
ТАСС 14:39
Экономика

Приватбанк подал иск в суд Кипра против экс-владельцев на возмещение $5,5 млрд убытков

Украинский Приватбанк подал иск в суд Кипра против бывших владельцев, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на возмещение 5,5 миллиарда долларов убытков, нанесенных якобы путем реализации мошеннических схем, сообщила в пятницу пресс-служба финучреждения.
ПРАЙМ 15:41
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции

Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Известия 11:47
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Общество

В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели

Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Pro Город Самара 13:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное