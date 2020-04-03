Коронавирус
РИА НовостиПутин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
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Политика
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Экономика
Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes
Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Энергетика
Путин допустил сокращение добычи нефти
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
Происшествия
ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Наука
Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Московской области вслед за столицей ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Происшествия
ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Футбол
«Бавария» продлила контракт с Фликом до 2023 года
Общество
Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Общество
«Будто стекло в легких»: что приходится переживать людям с COVID-19
По всему миру люди, зараженные коронавирусом, делятся откровенными рассказами о своем самочувствии из больниц, где проходят лечение.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
Кино
Disney назвала новые даты премьер своих фильмов
Премьеру научно-фэнтезийной картины «Артемис Фаул» по серии книг писателя Оуэна Колфера Disney вовсе решила перенести на свой потоковый сервис Disney+ (впервые в истории компании), пока не назвав дату релиза.
Религия
РПЦ допустила празднование Пасхи в храмах без верующих
Празднование одного из главных праздников православных христиан — Пасхи в храмах может пройти без верующих.
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Политика
Анкара со скандалом покинула первую онлайн-конференцию НАТО
Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, проводившаяся 3 апреля посредством телеконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19, закончилась скандалом – глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу покинул виртуальное мероприятие раньше всех других участников после споров с Грецией из-за мигрантов.
Происшествия
Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки
Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Политика
Газета La Stampa объяснила нападки на Россию за помощь Италии
Главный редактор итальянской газеты La Stampa Маурицио Молинари объяснил, почему издание негативно отреагировало на российскую помощь Италии.
Здоровье
Влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса оценил врач
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
Общество
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.
Экономика
Приватбанк подал иск в суд Кипра против экс-владельцев на возмещение $5,5 млрд убытков
Украинский Приватбанк подал иск в суд Кипра против бывших владельцев, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на возмещение 5,5 миллиарда долларов убытков, нанесенных якобы путем реализации мошеннических схем, сообщила в пятницу пресс-служба финучреждения.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции
Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели
Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.