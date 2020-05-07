После спада эпидемии потребуется серьезный анализ санитарных мер во всех отраслях. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил о необходимости анализа санитарных мер во всех отраслях

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