Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин заявил о необходимости анализа санитарных мер во всех отраслях

После спада эпидемии потребуется серьезный анализ санитарных мер во всех отраслях. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин.
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Российская газета12:04

Путин: потребуется серьёзный анализ санитарных мер во всех отраслях

RT на русском07:51

Путин призвал «не перегибать палку» с мерами, в частности на транспорте

Национальная служба новостей08:20

Путин: после эпидемии потребуется анализ санитарных мер во всех отраслях

РИА Новости08:11

Путин: потребуется анализ санитарных мер во всех отраслях, но нельзя «перегибать палку»

ТАСС07:56

Путин попросил не «перегибать палку», требуя от бизнеса выполнения санитарных норм

Коммерсантъ08:27

Путин: после спада эпидемии потребуется анализ санитарных мер на транспорте

Интерфакс07:51
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
2,1K
Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
2,5K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,8K
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
1K
Армия и оружие

Италия поблагодарила Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом

Глава министерства обороны Италии Лоренцо Гуэрини поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за оказание помощи в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа COVID-19.
Газета.Ru 10:57
Общество

Режим изоляции продлен в Москве до 31 мая

Маски и перчатки станут обязательными при поездках на любых видах общественного транспорта, а также при посещении магазинов.
Эхо Москвы 12:03
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова показала меню юмориста Евгения Петросяна

Дни24 11:42
Игры

Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect

NewInform 03:48
9
Происшествия

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 11:41
7
Общество

Глава Минздрава считает эффективным введение масочного режима

Сергей Коньков / Известия Депутат Госдумы и лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов провел онлайн встречу с главой Минздрава Михаилом Мурашко.
РЕН ТВ 11:39
Происшествия

МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»

Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
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Шоу-бизнес

Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались

Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
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Здоровье

Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз учёного: самоизоляцию продлят

Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.
Чемпионат 10:00
Культура

Нив Кэмпбелл намекнула на возвращение к роли Сидни в хорроре «Крик 5»

Кэмпбелл рассказала, как непросто ей было согласиться вернуться во франшизу после смерти режиссера первых четырех фильмов Уэса Крейвена.
Киноафиша России 05:45
Общество

Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:57
43
Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости 10:36
95
Армия и оружие

Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море

Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
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Футбол

РФС планирует доиграть сезон РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) планирует доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com" со ссылкой на источники в РФС.
Газета.Ru 10:15
Политика

Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
5
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули

Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
4,7K
Политика

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
2,4K
Общество

ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро вчера в 04:07
929
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
416
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
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Происшествия

В Воронеже в жилом доме обрушился балкон

По данным пресс-центра ЖКХ Воронежа, балкон обрушился на втором этаже трехэтажного дома, построенного почти 70 лет назад.
ТАСС 06:44
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Культура

Стефани Майер выпустит новую книгу «Сумеречной саги»

Российская газета 05 мая в 09:10
44
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
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Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
223
Общество

Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Башкирии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфман 7 мая предупредил о погоде на ближайшие пять дней.
Независимая Уральская газета 02:05
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Как работают Яндекс.Новости?
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