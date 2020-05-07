Коронавирус
ИзвестияПутин заявил о необходимости анализа санитарных мер во всех отраслях
После спада эпидемии потребуется серьезный анализ санитарных мер во всех отраслях. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин призвал «не перегибать палку» с мерами, в частности на транспорте
Национальная служба новостей08:20
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Армия и оружие
Италия поблагодарила Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом
Глава министерства обороны Италии Лоренцо Гуэрини поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за оказание помощи в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа COVID-19.
Газета.Ru 10:57
Общество
Режим изоляции продлен в Москве до 31 мая
Маски и перчатки станут обязательными при поездках на любых видах общественного транспорта, а также при посещении магазинов.
Эхо Москвы 12:03
Игры
Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect
NewInform 03:48
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 11:41
Общество
Глава Минздрава считает эффективным введение масочного режима
Сергей Коньков / Известия Депутат Госдумы и лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов провел онлайн встречу с главой Минздрава Михаилом Мурашко.
РЕН ТВ 11:39
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
Здоровье
Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз учёного: самоизоляцию продлят
Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.
Чемпионат 10:00
Культура
Нив Кэмпбелл намекнула на возвращение к роли Сидни в хорроре «Крик 5»
Кэмпбелл рассказала, как непросто ей было согласиться вернуться во франшизу после смерти режиссера первых четырех фильмов Уэса Крейвена.
Киноафиша России 05:45
Общество
Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:57
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости 10:36
Армия и оружие
Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Футбол
РФС планирует доиграть сезон РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) планирует доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com" со ссылкой на источники в РФС.
Газета.Ru 10:15
Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули
Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Общество
ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро вчера в 04:07
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Происшествия
В Воронеже в жилом доме обрушился балкон
По данным пресс-центра ЖКХ Воронежа, балкон обрушился на втором этаже трехэтажного дома, построенного почти 70 лет назад.
ТАСС 06:44
Культура
Стефани Майер выпустит новую книгу «Сумеречной саги»
Российская газета 05 мая в 09:10
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Общество
Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Башкирии
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфман 7 мая предупредил о погоде на ближайшие пять дней.
Независимая Уральская газета 02:05