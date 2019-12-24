Политика
ТАССПутин допустил небольшие изменения Конституции
Президент России Владимир Путин допустил небольшие изменения Конституции, которые нужны для создания единой системы публичной власти. "Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать и Конституцию лучше не менять", - заявил глава государства на встрече с парламентариями.
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Политика
В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИДов двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
Шоу-бизнес
В подмосковном ресторане обнаружили памятник с могилы Жанны Фриске
Сестра артистки Наталья Фриске обнаружили в подмосковном ресторане скульптуру, которая как две капли воды похожа на памятник, установленный на могиле ее старшей сестры Жанны Фриске, сообщает портал Дни.ру.
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров
Бернар Арно, Марк Цукерберг и Амансио Ортега вошли в Топ-3 самых богатых миллиардеров текущего года, список опубликовал журнал Forbes.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый поезд
С Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Общество
Сбои произошли в работе платежных систем Visa и Mastercard
Пользователи по всему миру массово пожаловались, что платежные системы Visa и Mastercard не работают.
Гаджеты
Распродажа: «Эльдорадо» предлагает один из лучших недорогих смартфонов Xiaomi по беспрецедентно низкой цене
В рамках предновогодней распродажи розничная сеть «Эльдорадо» предлагает смартфоны семейства Redmi Note 8T значительно дешевле, чем в других магазинах.
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Экология
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Здоровье
В Роспотребнадзоре посоветовали разбавлять крепкий алкоголь водой
В Роспотребнадзоре посоветовали закусывать и больше двигаться, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма.
Гаджеты
Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале
Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 выйдет вместо Galaxy S11
Политика
Медведчук анонсировал межпарламентскую встречу «нормандской четверки»
Председатель межфракционного депутатского объединения Верховной рады «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» и лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что следующие встречи парламентариев «нормандской четверки» могут состояться в Германии в ближайший месяц-полтора.
Кино
В Петербурге показали премьеру фильма «Союз спасения»
Один из зрителей сказал, что в фильме показана только часть истории, а часть – фантазии сценаристов.
Армия и оружие
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
Увеличивается угроза применения беспилотников террористами в любой стране мира.
Общество
Минтруд сообщил детали замены бумажной трудовой книжки
Заместитель министра труда и социальной защиты России Всеволод Вуколов сообщил, что обмен электронной трудовой книжки обратно на бумажную не предусмотрен законом.
Происшествия
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
Футбол
Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет
Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
Общество
86-летняя Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии
Не очень радостные известия ожидают поклонников Галины Волчек. Режиссер и худрук «Современника» была доставлена в больницу.
Армия и оружие
В Буркина-Фасо 35 человек погибли при атаке боевиков
Не менее 35 мирных жителей, в основном женщины, погибло в Буркина-Фасо во время атаки боевиков недалеко от города Арбинда на севере страны.
Экономика
«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ
"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына
Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.