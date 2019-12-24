Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти

Владимир Путин в ходе разговора с парламентариями допустил небольшие изменения Конституции. Это могут быть поправки, направленные на создание единой системы публичной власти, уточнил президент РФ.
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Путин предложил обдумать создание единой системы публичной власти

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Президент Владимир Путин вновь высказался за усовершенствование Конституции

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ТАСС10:40

Путин предложил предусмотреть «единую систему публичной власти» в Конституции

Коммерсантъ10:35

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Life.ru10:42

Путин допустил изменение Конституции для создания единой системы власти

Интерфакс10:30
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В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье

В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
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Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
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Политика

Путин рассказал, как вырастут пенсии военных

Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.
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Общество

Украинцы отвергли перенос празднования Рождества

Справка: главарь раскольнической неканонической ПЦУ Епифаний вынужден был признать, что украинцы пока не поддерживают инициативу по изменению церковного календаря и перенос празднования Рождества с седьмого января на 25 декабря.
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Чиновников хотят пересадить на такси

Власти РФ рассматривают предложение об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов.
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Американские СМИ высоко оценили российские подлодки «Ясень М»

По спектру выполняемых боевых задач, «Ясень М» будет схож с американскими АПЛ проекта «Вирджиния», но русские строят подлодки быстрее и дешевле.
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Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

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Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

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Фигуристка Алёна Косторная может не выйти выступать на чемпионате России в Красноярске.
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Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру вчера в 02:03
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Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
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Неизвестные разгромили Аллею Славы героям Великой Отечественной войны у Обелиска Победы в городе Старицы Тверской области, полиция возбудила уголовное дело и ищет подозреваемых.
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Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
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Первые GAC GS8 проданы российским покупателям

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