Политика
Российская газетаПутин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти
Владимир Путин в ходе разговора с парламентариями допустил небольшие изменения Конституции. Это могут быть поправки, направленные на создание единой системы публичной власти, уточнил президент РФ.
Читать в источнике
Оценить260
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Общество
Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства
Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров.
Общество
Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Здоровье
Врач рассказала, как правильно лечить насморк
Люди болеющие насморком не считают его серьезной болезнью. Между тем ринит в запущенном виде вызывает осложнения.
Политика
Володин высказался за точечную корректировку Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с законодателями высказался за точечную корректировку Конституции, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в РФ.
Экономика
Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Общество
В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье
В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Политика
Путин рассказал, как вырастут пенсии военных
Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.
Общество
Украинцы отвергли перенос празднования Рождества
Справка: главарь раскольнической неканонической ПЦУ Епифаний вынужден был признать, что украинцы пока не поддерживают инициативу по изменению церковного календаря и перенос празднования Рождества с седьмого января на 25 декабря.
Общество
Чиновников хотят пересадить на такси
Власти РФ рассматривают предложение об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов.
Армия и оружие
Американские СМИ высоко оценили российские подлодки «Ясень М»
По спектру выполняемых боевых задач, «Ясень М» будет схож с американскими АПЛ проекта «Вирджиния», но русские строят подлодки быстрее и дешевле.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Общество
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Фигурное катание
Косторная может пропустить чемпионат России по фигурному катанию
Фигуристка Алёна Косторная может не выйти выступать на чемпионате России в Красноярске.
Финансы
Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Футбол
Виллиан надеется играть в «Челси» до 40 лет
Виллиан играет в «Челси» с 2013 года, ранее выступал в «Коринтиансе», «Шахтёре» и «Анжи».
Общество
Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии
Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Происшествия
В Тверской области вандалы разгромили Аллею славы: возбуждено дело
Неизвестные разгромили Аллею Славы героям Великой Отечественной войны у Обелиска Победы в городе Старицы Тверской области, полиция возбудила уголовное дело и ищет подозреваемых.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Авто
Первые GAC GS8 проданы российским покупателям
Представители портала «Автомобильный Петербург» рассказали, что 3 экземпляра кроссовера удалось продать сразу в первый день.
Политика