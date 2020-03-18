Коронавирус
РИА НовостиПутин призвал не верить фейкам о коронавирусе
Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в РФ, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.
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Путин: власти не скрывают истинную информацию о распространении коронавируса в России
Будущее России. Национальные проекты12:06
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Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Технологии
ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты
«Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).
Музыка
Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 2500
За прошедшие сутки в Италии от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 погибли 345 человек.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Общество
Мэр Харькова рассказал о «трупиках» в Италии
Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Кино
Обнаружен фильм – предсказание коронавируса: «Заражение» 2011 года
Фильм "Заражение" (Contagion), снятый в 2011 году Стивеном Содербергом, за последние недели стал самой просматриваемой в интернете картиной, сообщает Times of India сегодня, 17 марта.
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Валентина Ивановна умерла накануне, 17 марта, на 85 году жизни.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Экономика
Цена на нефть продолжает падение
Вслед за ценой на нефть снижается и стоимость российской валюты.
Общество
Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Энергетика
Рост цен на бензин в России удивил Путина
Глава государства Владимир Путин удивился, что рост цен на бензин вдвое опередил инфляцию при падении стоимости нефти с $65–70 до менее чем $30 за баррель.
Космос
Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с интернет-спутниками Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Игры
Blizzard представила нового героя Overwatch — робота Эхо
Политика
В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
Экономика
Эксперты предрекли потерю работы для 25 млн человек из-за коронавируса
Около 25 млн человек в мире могут лишиться работы из-за пандемии COVID-19.
Общество
Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Происшествия
На месте строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве вновь возник конфликт
На месте строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве вновь возник конфликт В среду на склоне Москвы-реки вблизи Московского завода полиметаллов, где должен пройти участок Юго-Восточной хорды, возобновилось противостояние экоактивистов и строителей.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
Происшествия
Большой оползень перегородил дорогу в Нижнем Новгороде
Оползень перегородил одну полосу дороги Похвалихинского съезда.
Политика
Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской
От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.
Политика
Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов
Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Зеленский назвал ложью информацию о 400 больных коронавирусом на Украине
Президент обещает сохранить среднюю зарплату при переходе на дистанционное обучение Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о ситуации по противодействию коронавируса в стране.