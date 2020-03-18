Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в РФ, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

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Кино Обнаружен фильм – предсказание коронавируса: «Заражение» 2011 года Фильм "Заражение" (Contagion), снятый в 2011 году Стивеном Содербергом, за последние недели стал самой просматриваемой в интернете картиной, сообщает Times of India сегодня, 17 марта.

Общество Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.

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Происшествия На месте строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве вновь возник конфликт На месте строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве вновь возник конфликт В среду на склоне Москвы-реки вблизи Московского завода полиметаллов, где должен пройти участок Юго-Восточной хорды, возобновилось противостояние экоактивистов и строителей.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Общество Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.

Политика Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.

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Политика Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.