Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в России, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

Технологии «Тинькофф Мобайл» начал оформлять виртуальные сим-карты Напомним, Tele2 еще в 2019 году начал в тестовом режиме оформлять eSim, но через несколько дней после запуска услуги Минкомсвязи попросило оператора остановить оформление электронных сим-карт.

Наука Уровень риска заражения коронавирусом зависит от группы крови Китайские ученые, изучающие коронавирус со всех сторон, собрали и обработали статистику примерно 2 тысяч пациентов, из которых около 200 человек скончались.

Общество Хуснуллин: продукцию для торговых сетей завозят круглосуточно Правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом, проблем или скопления транспорта на дорогах в связи с этим нет, магазины работают в обычном, хотя и чуть более напряженном режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.

Футбол Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Здоровье Специалист назвал альтернативы медицинской маске Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов рассказал, чем можно заменить медицинскую маску в экстренных случаях.

Общество В США коронавирусом заразился первый конгрессмен Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Здоровье Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.

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Финансы Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.

Происшествия В Коми обстреляли вертолет Ми-8 Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.