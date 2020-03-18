Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал не верить фейкам о коронавирусе

Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в России, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.
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Путин призвал россиян проявить дисциплину в борьбе с коронавирусом

RT на русском16:16

Информация о коронавирусе от органов власти объективна, заявил Путин

РИА Новости12:07

Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу

Российская газета12:10

Путин отреагировал на фейки о коронавирусе в России

Lenta.ru11:44

Путин пообещал не скрывать данные о ситуации с коронавирусом

Известия12:27

Путин посоветовал не верить фейкам о коронавирусе

РБК12:16

Путин: власти не скрывают истинную информацию о распространении коронавируса в России

Будущее России. Национальные проекты12:06
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Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM 13:12
Технологии

«Тинькофф Мобайл» начал оформлять виртуальные сим-карты

Напомним, Tele2 еще в 2019 году начал в тестовом режиме оформлять eSim, но через несколько дней после запуска услуги Минкомсвязи попросило оператора остановить оформление электронных сим-карт.
Astera 16:22
Наука

Уровень риска заражения коронавирусом зависит от группы крови

Китайские ученые, изучающие коронавирус со всех сторон, собрали и обработали статистику примерно 2 тысяч пациентов, из которых около 200 человек скончались.
Faktom 00:54
Культура

Российские онлайн-кинотеатры отменили подписку для людей на карантине

Как писал NEWS.ru, голливудские студии могут потерять $20 млрд в результате пандемии коронавируса.
News.ru 16 марта в 04:23
Общество

Хуснуллин: продукцию для торговых сетей завозят круглосуточно

Правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом, проблем или скопления транспорта на дорогах в связи с этим нет, магазины работают в обычном, хотя и чуть более напряженном режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.
РИА Новости 20:07
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Футбол

Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой

Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
Bethub.org 11:51
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Здоровье

Специалист назвал альтернативы медицинской маске

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов рассказал, чем можно заменить медицинскую маску в экстренных случаях.
Слово и Дело 20:42
Общество

Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ

На фоне ситуации с пандемией коронавируса, Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.
Моя Москва.онлайн 07:18
Хоккей

У игрока клуба НХЛ «Оттава» диагностирован коронавирус

Интерфакс-Спорт 03:53
Общество

Мэр Харькова заявил о «трупиках» в Италии

Мэр Харькова Геннадий Кернес высказался о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Взгляд.ру 14:35
Общество

В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 20:31
Общество

Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта

Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Ведомости 18:42
Здоровье

Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.
РИА Новости 20:41
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Общество

В Германии резко выросло число зараженных коронавирусом

В Германии число зараженных коронавирусом увеличилось на 36 процентов за день.
Lenta.ru 20:49
Общество

Китайская компания отказалась покупать нефть у «Роснефти»

Сингапурская компания Sinochem International Oil, трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group, в тендерной документации на закупку нефти в мае-июне указалf, что «Роснефть» или ее «дочки» не могут участвовать в тендере, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.
Forbes вчера в 16:49
Финансы

Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.
РИА Новости 18:34
Экономика

Рубль стал худшей валютой мира с начала года

Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару.
Lenta.ru 10:22
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель.
Ведомости 13:46
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России

Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 02:37
Единоборства

Мейвезер прокомментировал смерть своего дяди и тренера Роджера

Bookmaker-ratings.ru 09:23
Общество

Губернатор Санкт-Петербурга рекомендовал туристам не посещать город

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в пятничное постановление правительства об ограничениях на массовую активность из-за коронавируса.
Телеканал 360° 15:55
Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Российская газета 02:04
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС 20:16
Финансы

Курс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля

Курс рубля вновь усилил снижение, следует из данных Московской биржи. Доллар по данным на 11:36 мск вырос до 74,8 руб. (+3%).
Коммерсантъ 16 марта в 03:22
Экономика

Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков

Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Эхо Москвы 16 марта в 15:02
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