Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин призвал не верить фейкам о коронавирусе

Президент России Владимир Путин призвал граждан не доверять фейковой информации о коронавирусе в стране.
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Путин призвал россиян проявить дисциплину в борьбе с коронавирусом

RT на русском16:16

Путин посоветовал не верить фейкам о коронавирусе

РБК12:16

Информация о коронавирусе от органов власти объективна, заявил Путин

РИА Новости12:07

Путин отреагировал на фейки о коронавирусе в России

Lenta.ru11:44

Путин пообещал не скрывать данные о ситуации с коронавирусом

Известия12:27

Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу

Российская газета12:10

Путин: власти не скрывают истинную информацию о распространении коронавируса в России

Будущее России. Национальные проекты12:06
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Единоборства

Бой Нурмагомедова и Фергюсона не состоится в Нью-Йорке из-за вируса

РИА Новости 13:06
Энергетика

Песков назвал нынешнюю цену на нефть «безусловно низкой»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю цену на нефть, назвав ее "безусловно низкой", пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:53
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой 06:02
Общество

Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи

Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Discover24 12:06
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой порассуждали о коронавирусе

Дети популярного российского юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой порассуждали о коронавирусе.
Lenta.ru 13:24
Общество

Дачи спасут россиян от коронавируса

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сделал заявление о том, что лучшее место для спасения от эпидемии коронавируса в России – это дачные участки и деревни.
Live24 08:47
Армия и оружие

Минобороны сформировало запас лекарств для защиты от коронавируса

«В Вооруженных силах РФ сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи»,цитирует РИА «Новости» заявление Минобороны.
Военное дело 06:55
Общество

Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности

Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
REGNUM 01:24
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru 05:30
Общество

Число заболевших коронавирусом в Германии возросло на 36% за сутки

В Германии число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 возросло за сутки на 36%.
Газета.Ru 16:32
Здоровье

В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 15:58
Кино

Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса

Народные новости 03:03
Происшествия

Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Коммерсантъ 06:39
Политика

Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве

В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
РБК 16:54
Здоровье

Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства

Как сообщает интернет-газета «Лента.ру» со ссылкой на французского министра здравоохранения Оливье Верана, негативно на здоровье больных может сказаться прием противовоспалительных лекарственных средств.
Городовой 16 марта в 01:29
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Общество

Названо число новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Газета.Ru 16:27
Политика

Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:39
Общество

Мэр Харькова заявил о «трупиках» в Италии

Мэр Харькова Геннадий Кернес высказался о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Взгляд.ру 14:35
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 13:12
Общество

В Черногории сообщили о начале эвакуации россиян

Накануне российское посольство сообщило, что постоянно поддерживает контакт с властями Черногории для ускорения процесса эвакуации российских туристов, которые оказались фактически заперты в стране.
Известия 17:45
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
Экономика

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Правительство и Центробанк продолжают принимать оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, отмечается в заявлении.
Вести.Ru вчера в 02:52
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Футбол

«Ювентус» планирует подписать защитника «Милана» за 45 миллионов евро

Матч ТВ 16:08
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском 12:59
Здоровье

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Lenta.ru 07:47
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