Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России. Об этом российский лидер заявил сегодня, 18 марта, на встрече с общественностью в Севастополе.

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России

Экономика ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

Музыка Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса Музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте шоу в Instagram.

Финансы Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах.

Общество В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.

Технологии Вакцину против коронавируса начали разрабатывать в Петербурге Компания BIOCAD разработает три варианта вакцины, первые испытания на животных начнутся в конце апреля 2020 года.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.

Общество Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля.