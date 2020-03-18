Коронавирус
REGNUMПутин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России
Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России. Об этом российский лидер заявил сегодня, 18 марта, на встрече с общественностью в Севастополе.
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Путин: власти не скрывают истинную информацию о распространении коронавируса в России
Будущее России. Национальные проекты12:06
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Происшествия
Сахалинские школьники проводят досрочные каникулы в крупных ТРЦ
Свободное время дети проводят в кафе и игровых зонах крупных торгово-развлекательных центров.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Экономика
ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд
Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Эпидемиолог раскрыл худший сценарий развития пандемии коронавируса
Японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро рассказал о худшем сценарии развития эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25a — ослабили Ursa и Night Stalker
Valve выпустила обновление 7.25a для Dota 2. В нем разработчики ослабили несколько героев, в том числе Ursa, Night Stalker, Bounty Hunter и других.
Музыка
Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса
Музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте шоу в Instagram.
Финансы
Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах
Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Технологии
Вакцину против коронавируса начали разрабатывать в Петербурге
Компания BIOCAD разработает три варианта вакцины, первые испытания на животных начнутся в конце апреля 2020 года.
Футбол
Сергей Семак обратился к болельщикам «Зенита» с рекомендациями
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщика к официальном твиттере клуба.
Общество
Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ
На фоне ситуации с пандемией коронавируса, Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Общество
Мэр Харькова рассказал о «трупиках» в Италии
Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Происшествия
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Политика
Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской
От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.
Энергетика
Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
Шоу-бизнес
Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова
Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
Общество
Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
Наука
В Оксфорде разработали тест на наличие нового коронавируса
Ученые из Оксфордского университета разработали тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, дающий результат уже через 30 минут, сообщает TechCrunch.
Культура
Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса
Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 10%
Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве.
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Здоровье
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.