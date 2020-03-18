Коронавирус
REGNUMПутин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России
Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России. Об этом российский лидер заявил сегодня, 18 марта, на встрече с общественностью в Севастополе.
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Путин: власти не скрывают истинную информацию о распространении коронавируса в России
Будущее России. Национальные проекты12:06
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Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Политика
Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику
Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году
В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
Здоровье
Описан худший сценарий развития пандемии коронавируса
Известный японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро рассказал, какой сценарий распространения коронавирусной инфекции в мире стал бы наихудшим.
Энергетика
Нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Последний раз нефть марки Brent опускалась ниже 25 долларов за баррель в мае 2003 года.
Общество
Названо число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 10%
Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса
Китайские власти намерены использовать для лечения пневмонии COVID-19 противогриппозное лекарство "Авиган", сообщил телеканал NHK.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по 100 рублей
Сбербанк провёл несколько стресс-тестов, в условия одного из них закладывались нефть по $20 и доллар по 100 рублей.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло на 36%
Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Германии увеличилось на 36%.
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Общество
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Общество
В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности
Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Общество
В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Здоровье
В Саратове ищут 7,5 тысячи вернувшихся из-за границы граждан
В Саратовскую область с 5 по 16 марта прибыли 9 тыс. человек, которые побывали в неблагополучных по коронавирусу странах.
Происшествия
В Тульской области педофил снимал детское порно со своей дочерью
Общество
США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира
США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о худшем месяце в своей жизни
Супруга рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя Денис Вайнштейн) Оксана Самойлова рассказала подписчикам о худшем месяце в своей жизни.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.
Транспорт
РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией
РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
Игры
Новая «Call of Duty» станет перезагрузкой «Black Ops»
Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Турции
В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Общество
Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.