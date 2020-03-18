Коронавирус

REGNUMREGNUMПутин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России

Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России. Об этом российский лидер заявил сегодня, 18 марта, на встрече с общественностью в Севастополе.
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Путин призвал россиян проявить дисциплину в борьбе с коронавирусом

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Информация о коронавирусе от органов власти объективна, заявил Путин

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Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу

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Путин: власти не скрывают истинную информацию о распространении коронавируса в России

Будущее России. Национальные проекты12:06
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Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика

Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
RT на русском 12:45
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском 12:59
Здоровье

Описан худший сценарий развития пандемии коронавируса

Известный японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро рассказал, какой сценарий распространения коронавирусной инфекции в мире стал бы наихудшим.
Взгляд.ру 00:41
Энергетика

Нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Последний раз нефть марки Brent опускалась ниже 25 долларов за баррель в мае 2003 года.
DP.RU 13:38
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM 13:12
Общество

Названо число новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Газета.Ru 16:27
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Экономика

Индекс Dow Jones упал более чем на 10%

Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 15:07
Здоровье

В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса

Китайские власти намерены использовать для лечения пневмонии COVID-19 противогриппозное лекарство "Авиган", сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 15:09
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по 100 рублей

Сбербанк провёл несколько стресс-тестов, в условия одного из них закладывались нефть по $20 и доллар по 100 рублей.
News.ru вчера в 11:00
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло на 36%

Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Германии увеличилось на 36%.
News.ru 16:33
Политика

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
РИА Новости 07:10
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Общество

В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек

Коммерсантъ 10:54
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Общество

Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности

Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
REGNUM 01:24
Общество

В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 15:58
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Здоровье

В Саратове ищут 7,5 тысячи вернувшихся из-за границы граждан

В Саратовскую область с 5 по 16 марта прибыли 9 тыс. человек, которые побывали в неблагополучных по коронавирусу странах.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:14
Происшествия

В Тульской области педофил снимал детское порно со своей дочерью

Тульская пресса 05:18
Общество

США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира

США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
РИА Новости 15:46
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о худшем месяце в своей жизни

Супруга рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя Денис Вайнштейн) Оксана Самойлова рассказала подписчикам о худшем месяце в своей жизни.
NewInform 13:40
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.
REGNUM 15:22
Транспорт

РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией

РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 16:02
Игры

Новая «Call of Duty» станет перезагрузкой «Black Ops»

Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
Kinonews.ru 13:43
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Турции

В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Общество

Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Газета.Ru 07:34
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