Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России. Об этом российский лидер заявил сегодня, 18 марта, на встрече с общественностью в Севастополе.

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России

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