Владимир Путин призвал россиян следить за официальной информацией о коронавирусе. Президент подчеркнул, что предоставляемая государством информация является объективной. А вот различным вбросам о распространении коронавируса в России доверять нельзя, отметил Путин.

Путин призвал не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России

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