Коронавирус

НТВНТВПутин призвал не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России

Владимир Путин призвал россиян следить за официальной информацией о коронавирусе. Президент подчеркнул, что предоставляемая государством информация является объективной. А вот различным вбросам о распространении коронавируса в России доверять нельзя, отметил Путин.
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Путин посоветовал не верить фейкам о коронавирусе

РБК12:16

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

RT на русском12:06

Путин призвал отложить русское «авось» при борьбе с коронавирусом

SM News11:49

Путин призвал не верить вбросам и фейкам о распространении коронавируса в России

Будущее России. Национальные проекты12:01

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

РИА Новости11:59

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

Известия12:06

Путин отреагировал на фейки о коронавирусе в России

Lenta.ru11:44
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Общество

Кинотеатры попросили поддержки у правительства

Коммерческие кинотеатры не могут продолжать работу в нормальном режиме, но и не могут закрыться как муниципальные учреждения – для этого необходимо признание правительством чрезвычайной ситуации в стране, указано в письме.
Ведомости 09:05
Музыка

Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Известия 09:53
Политика

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Владимир Путин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции и допустил его различные формы.
РИА Новости 12:28
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости 12:49
Политика

Дипломаты призывают россиян покинуть Турцию

18 марта число заболевших COVID-19 в Турции достигло 47 человек, сегодня от коронавируса скончался 89-летний гражданин страны.
Profi.travel 04:04
Политика

Украинский депутат заразился коронавирусом

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:07
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысяч человек.
Телеканал RTVI 12:43
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
РИА Новости 08:20
Общество

В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек

Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.
Коммерсантъ 10:54
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 16 марта в 02:59
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
RT на русском вчера в 10:56
Наука

На Дону найдена древняя хижина из костей мамонта

Под Воронежем найдена древняя хижина из костей мамонта, в ней 25 тыс. лет назад древние люди разводили огонь и, возможно, вялили мясо.
Газета.Ru вчера в 04:59
Игры

СМИ: осенью выйдет перезапуск Call of Duty: Black Ops — свежие детали шутера

Ещё год назад стало известно, что в этом году за Call of Duty отвечает Treyarch, а нас ожидает новая часть Black Ops.
Игромания.ру 11:42
Происшествия

Россиянин насиловал дочь и снимал с ней порно

Lenta.ru 13:04
Происшествия

В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Российская газета 10:16
Технологии

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Экспресс газета 12:31
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
Политика

Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов

Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Вести.Ru вчера в 05:51
Финансы

Курс доллара поднялся выше 80 рублей

К 18:18 (мск) курс доллара расчетами "завтра" рос на 4,5 рубля — до 79,94 рубля, курс евро — на 3,85 рубля, до 86,75.
РИА Новости 11:39
Гаджеты

Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала

Российская газета 13:18
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:35
Авто

Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на общественные дороги

Aston Martin Valkyrie уже прошёл испытания на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования.
Тарантас Ньюс 09:38
Энергетика

Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
Вести.Ru вчера в 18:36
Общество

В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса

Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.
Полит.ру 10:14
Общество

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Известия 04:34
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Общество

Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

Известия 05:25
Хоккей

«Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ

Ранее КХЛ приняла решение не отменять розыгрыш турнира, а взяла недельную паузу для того, чтобы согласовать новый формат проведения турнира с участием шести команд.
Vprognoze.ru 10:55
Общество

Пандемия коронавируса может затянуться на два года

Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Журналистская правда вчера в 14:01
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