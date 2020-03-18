Коронавирус
НТВПутин призвал не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России
Владимир Путин призвал россиян следить за официальной информацией о коронавирусе. Президент подчеркнул, что предоставляемая государством информация является объективной. А вот различным вбросам о распространении коронавируса в России доверять нельзя, отметил Путин.
Читать в источнике
Оценить366
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин призвал не верить вбросам и фейкам о распространении коронавируса в России
Будущее России. Национальные проекты12:01
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Общество
Кинотеатры попросили поддержки у правительства
Коммерческие кинотеатры не могут продолжать работу в нормальном режиме, но и не могут закрыться как муниципальные учреждения – для этого необходимо признание правительством чрезвычайной ситуации в стране, указано в письме.
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Владимир Путин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции и допустил его различные формы.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Политика
Дипломаты призывают россиян покинуть Турцию
18 марта число заболевших COVID-19 в Турции достигло 47 человек, сегодня от коронавируса скончался 89-летний гражданин страны.
Политика
Украинский депутат заразился коронавирусом
Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысяч человек.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Общество
В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек
Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Наука
На Дону найдена древняя хижина из костей мамонта
Под Воронежем найдена древняя хижина из костей мамонта, в ней 25 тыс. лет назад древние люди разводили огонь и, возможно, вялили мясо.
Игры
СМИ: осенью выйдет перезапуск Call of Duty: Black Ops — свежие детали шутера
Ещё год назад стало известно, что в этом году за Call of Duty отвечает Treyarch, а нас ожидает новая часть Black Ops.
Происшествия
В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Технологии
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Политика
Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов
Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 80 рублей
К 18:18 (мск) курс доллара расчетами "завтра" рос на 4,5 рубля — до 79,94 рубля, курс евро — на 3,85 рубля, до 86,75.
Гаджеты
Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Авто
Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на общественные дороги
Aston Martin Valkyrie уже прошёл испытания на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования.
Энергетика
Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо
Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
Общество
В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса
Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Хоккей
«Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ
Ранее КХЛ приняла решение не отменять розыгрыш турнира, а взяла недельную паузу для того, чтобы согласовать новый формат проведения турнира с участием шести команд.
Общество
Пандемия коронавируса может затянуться на два года
Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.