Закрывать предприятия и учреждения, причесывать "под одну гребенку" всех по всей стране нецелесообразно, заявил президент.

Путин призвал не закрывать предприятия по стране «под одну гребенку»

Здоровье В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху Существует вероятность передачи нового коронавируса по воздуху и от бессимптомных носителей, однако больше всего заражений происходит воздушно-капельным путем от людей с симптомами заболевания, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Здоровье Московским врачам предложили испытать на себе препарат от коронавируса Как говорится на сайте Doc-Covid.ru, врачи, имеющие непосредственный контакт с зараженными пациентами, могут помочь определить его эффективность в качестве профилактики развития симптомов.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Политика Владимир Путин объявил апрель в России нерабочим «Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы», - говорится в Указе Президента России.

Энергетика Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики «Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.

Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Транспорт «Аэрофлот» сократит число внутренних рейсов с 6 апреля Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов по внутренним направлениям с 6 апреля из-за падения спроса ввиду принятых ограничений на передвижение граждан на фоне пандемии коронавируса.

Общество В Тверской области откроют хозяйственные магазины 3 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» губернатор Игорь Руденя рассказал, как в условиях сложной эпидемиологической ситуации будут работать различные организации и предприятия.

Политика Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.

Общество Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.

Общество В Праге снесли памятник маршалу Коневу Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.

Авто Автомобили Toyota в России подорожали Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.