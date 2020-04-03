Коронавирус
Российская газетаПутин призвал не закрывать предприятия по стране «под одну гребенку»
Закрывать предприятия и учреждения, причесывать "под одну гребенку" всех по всей стране нецелесообразно, заявил президент.
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Общество
Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции
Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
Здоровье
В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху
Существует вероятность передачи нового коронавируса по воздуху и от бессимптомных носителей, однако больше всего заражений происходит воздушно-капельным путем от людей с симптомами заболевания, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Общество
Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам
В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Здоровье
Московским врачам предложили испытать на себе препарат от коронавируса
Как говорится на сайте Doc-Covid.ru, врачи, имеющие непосредственный контакт с зараженными пациентами, могут помочь определить его эффективность в качестве профилактики развития симптомов.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
Троих нарушителей карантина в Заполярье принудительно госпитализируют
В Мурманской области троих нарушителей карантина принудительно госпитализируют. Такое решение принял Октябрьский районный суд Мурманска.
Политика
Владимир Путин объявил апрель в России нерабочим
«Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы», - говорится в Указе Президента России.
Энергетика
Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики
«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Общество
Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах
В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Транспорт
«Аэрофлот» сократит число внутренних рейсов с 6 апреля
Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов по внутренним направлениям с 6 апреля из-за падения спроса ввиду принятых ограничений на передвижение граждан на фоне пандемии коронавируса.
Общество
В Тверской области откроют хозяйственные магазины
3 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» губернатор Игорь Руденя рассказал, как в условиях сложной эпидемиологической ситуации будут работать различные организации и предприятия.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
Политика
Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.
Общество
В США зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки
По данным издания, предыдущий максимальный показатель по числу смертей от COVID-19 был зафиксирован 27 марта в Италии: тогда скончалось за сутки 969 человек.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000
За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Общество
На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры из-за коронавируса
На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Авто
Автомобили Toyota в России подорожали
Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Общество
Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков
Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».
Происшествия
ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Кино
Стали известны детали ремейка «Обители зла»
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото
На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
Здоровье
Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи
Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.