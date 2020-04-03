Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин призвал не закрывать предприятия по стране «под одну гребенку»

Закрывать предприятия и учреждения, причесывать "под одну гребенку" всех по всей стране нецелесообразно, заявил президент.
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Путин призвал не подводить предприятия по России «под одну гребёнку»

RT на русском10:54

Путин счел нецелесообразными экономические меры «под одну гребенку»

РБК10:28

Путин заявил о нецелесообразности экономических ограничений «под одну гребенку» по РФ

Газета.Ru09:36

Путин: ограничивать работу организаций «под одну гребенку» по всей стране нецелесообразно

ТАСС09:51

Путин призвал «не причесывать регионы под одну гребенку» с коронавирусом

Московский Комсомолец09:30

Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

РИА Новости09:29

Путин призвал не закрывать все организации «под одну гребенку»

Lenta.ru09:25
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Общество

Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции

Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
ТАСС 11:18
Здоровье

В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху

Существует вероятность передачи нового коронавируса по воздуху и от бессимптомных носителей, однако больше всего заражений происходит воздушно-капельным путем от людей с симптомами заболевания, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:48
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости 11:04
Здоровье

Московским врачам предложили испытать на себе препарат от коронавируса

Как говорится на сайте Doc-Covid.ru, врачи, имеющие непосредственный контакт с зараженными пациентами, могут помочь определить его эффективность в качестве профилактики развития симптомов.
Эхо Москвы 12:00
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Происшествия

Троих нарушителей карантина в Заполярье принудительно госпитализируют

В Мурманской области троих нарушителей карантина принудительно госпитализируют. Такое решение принял Октябрьский районный суд Мурманска.
Российская газета 13:07
Политика

Владимир Путин объявил апрель в России нерабочим

«Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы», - говорится в Указе Президента России.
1rnd.ru вчера в 10:15
Энергетика

Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики

«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Известия 12:32
Религия

Патриарх Кирилл с иконой «Умиление» объехал Москву

Вести.Ru 11:48
Общество

Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах

В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
РБК 15:14
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета 14:11
Транспорт

«Аэрофлот» сократит число внутренних рейсов с 6 апреля

Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов по внутренним направлениям с 6 апреля из-за падения спроса ввиду принятых ограничений на передвижение граждан на фоне пандемии коронавируса.
Известия 15:34
Общество

В Тверской области откроют хозяйственные магазины

3 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» губернатор Игорь Руденя рассказал, как в условиях сложной эпидемиологической ситуации будут работать различные организации и предприятия.
Tverigrad.ru 14:50
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
The GEEK 11:38
Политика

Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.
РИА Новости 05:40
Общество

В США зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки

По данным издания, предыдущий максимальный показатель по числу смертей от COVID-19 был зафиксирован 27 марта в Италии: тогда скончалось за сутки 969 человек.
МонаВиста 05:36
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

RT на русском 14:39
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000

За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Forbes 03:33
Политика

Польская делегация отменила визит в Смоленск и Катынь 10 апреля

BFM.ru 03:09
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Общество

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Коммерсантъ 12:26
Общество

На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры из-за коронавируса

На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 06:38
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 05:35
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:50
Общество

Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков

Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».
Известия 14:52
Происшествия

ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:37
Кино

Стали известны детали ремейка «Обители зла»

Политика Сегодня 12:37
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото

На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
RuNews24.ru 01:55
Здоровье

Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Shraibikus News 13:27
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