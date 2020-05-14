Коронавирус
RT на русскомПутин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре. Он также отметил важность обеспечения защиты интеллектуальной собственности.
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Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых вы сейчас сказали, что регистрация этой вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Интеллектуальная собственность — подумайте об этом заблаговременно — должна быть безусловно обеспечена.
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru вчера в 10:09
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru 08:17
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
Политика
На Украине открылись непродовольственные рынки
Продавцы непродовольственных товаров вышли сегодня на работу на Украине. В стране открылись вещевые рынки.
Pravda.Ru 09:03
Авто
Продажи китайского минивэна GAC в России начнутся летом
Автомобили новой линейки GAC в России планировали представить в мае текущего года, но из-за эпидемиологической ситуации презентация двух транспортных средств прошла в режиме онлайн.
Дни24 08:54
Политика
Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
Происшествия
В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
Дворник в башкирских Туймазах утром в мусорном баке нашел плачущего новорожденного мальчика, полицейские разыскали мать ребенка, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
РИА Новости 08:30
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
Общество
В Минобрнауки надеются на проведение ЕГЭ не позднее 1 сентября
Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что министерство надеется, что Единый госэкзамен начнется не позднее 1 сентября.
Газета.Ru 08:20
Здоровье
Казань опровергла дефицит медиков в Челнах на фоне коронавируса
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала вопрос дефицита медперсонала в Набережных Челнах.
Chelny-biz.ru 05:28
Армия и оружие
«Оружие массового уничтожения» из США займется трансляцией энергии
Американское "оружие массового уничтожения" займется трансляцией энергии. Об этом сообщили журналисты из The Drive.
Piter.tv вчера в 08:54
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Экономика
ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
Политика
Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений
Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом.
РИА Новости 09:25
Экономика
В России построят 25 заводов по утилизации отходов
«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов.
Lenta.ru 01:27
Общество
Маск открыл завод Tesla в Калифорнии вопреки запрету властей
Глава компании Tesla Илон Маск принял решение о возобновлении работы завода, расположенного в американском городе Фремонт.
Цензуры.Нет 12 мая в 21:54
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Политика
Лукашенко решил пойти на выборы президента Белоруссии в шестой раз
Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил в шестой раз пойти на выборы главы государства.
Lenta.ru 09:08
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32