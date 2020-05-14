Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре. Он также отметил важность обеспечения защиты интеллектуальной собственности.
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Владимир Путин
Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых вы сейчас сказали, что регистрация этой вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Интеллектуальная собственность — подумайте об этом заблаговременно — должна быть безусловно обеспечена.
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