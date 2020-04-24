Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать во время кризиса стабильную работу автомобильной промышленности и сохранить рабочие места в отрасли. Об этом Путин сказал на совещании по ситуации в автопроме, стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

Путин заявил о необходимости сохранить рабочие места в автопроме

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