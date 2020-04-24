Общество
РБКПутин заявил о необходимости сохранить рабочие места в автопроме
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать во время кризиса стабильную работу автомобильной промышленности и сохранить рабочие места в отрасли. Об этом Путин сказал на совещании по ситуации в автопроме, стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.
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Культура
По местам съемок «Зулейхи» сделают туристический маршрут
Российская газета 07:30
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 22 апреля в 06:22
Политика
Путин считает ситуацию с COVID-19 сложнее, чем кризис 2008 года
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом оказывает негативное влияние на деловую активность в России сильнее, чем финансовый кризис 2008-2009 года, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:42
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ вчера в 14:52
Общество
Названы города-лидеры в Башкирии по числу зараженных коронавирусом
Уфа, 24 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Самое большое количество людей, инфицированных коронавирусом в Башкирии, проживает на территории Уфы.
REGNUM 08:43
Здоровье
Мурашко заявил об увеличении выпуска лекарств от коронавируса
Объемы выпуска лекарств для лечения коронавируса увеличены в разы.
Известия 07:30
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Общество
«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку
Москва, 24 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Возвратом прав на использование образа Чебурашки, переданных 16 лет назад японской компании SP International, намерено заняться руководство студии «Союзмультфильм».
REGNUM 08:11
Армия и оружие
Американцы призывают сбить российский самолет
Американский телеканал «Fox News» на своем сайте опубликовал видео, на кадрах которого показан перехват российским истребителем Су-35 самолета-разведчика Boeing P8A Poseidon.
Shraibikus News 08:28
Общество
Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков на практику
Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования к началу следующей недели подготовить приказ о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медвузов.
РИА Новости 08:09
Политика
Саакашвили надел значок с флагом Украины в перевернутом виде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на встречу с фракцией «Слуга народа», прикрепив на пиджак значок с флагом Украины в перевернутом виде.
Известия 08:09
Общество
Скворцова не смогла назвать сроки выхода на плато по коронавирусу
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы не назвала сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом ввиду быстро меняющейся ситуации, сообщил РИА Новости по итогам встречи первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
РИА Новости 07:40
Общество
В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
Политика
Вашингтон счел коронавирус поводом для новых санкций
В чем США обвиняют Китай Американские власти впервые обвинили Китай в сокрытии масштабов эпидемии COVID-19 и летальности коронавируса в середине марта.
РБК 08:50
Шоу-бизнес
Личный водитель Бабкиной опроверг информацию о заражении коронавирусом
Газета.Ru вчера в 09:34
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ 08:59
Фигурное катание
Фигуристка Косторная охарактеризовала работу с Тутберидзе
Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная охарактеризовала работу с именитым тренером Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 05:48
Армия и оружие
Случаи коронавируса выявили на более чем 25 военных кораблях США
Заболевшие коронавирусом есть на 26 американских военных кораблях, еще на 14 они также были выявлены, но уже выздоровели, сообщили ВМС США.
Взгляд.ру вчера в 09:06
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru вчера в 03:18
Энергетика
Песков оценил прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономисты Deutsche Bank заявили, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) Минфина РФ сможет быть стабилизирующим фактором для российской экономики чуть более двух лет.
REGNUM 08:05
Происшествия
В Воронеже скончалась пожилая пациентка подозрением на коронавирус
Воронеж, 24 апреля 2020, 15:15 — REGNUM Женщина 1938 года рождения, поступившая с внебольничной пневмонией, скончалась в БСМП №8 Воронежа, об этом сообщил 24 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 08:15
Общество
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
Общество
Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
На 91-ом году жизни после продолжительной болезни умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 07:51
Общество
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
В Москве установлен оптимальный режим самоизоляции из-за коронавируса, и сценарии с вводом войск столичные власти рассматривать не хотели бы.
Российская газета вчера в 12:06
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37