Политика
ИзвестияПутин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей. «Эти люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку в России», — подчеркнул он.
Читать в источнике
Оценить204
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Футбол
«Герта» отметила тридцатую годовщину падения Берлинской стены
Hertha Berlin recreated the scenes with an incredible tifo and display before kick-off against RB Leipzig. pic.twitter.com / m3ZdkHzjfs — Football on BT Sport (@ btsportfootball) November 9, 2019 Прямо на поле возвели пластиковую стену, которую обрушили после проезда символической микролитражки "Трабант".
Футбол
«Лестер» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место
"Лестер" в матче двенадцатого тура английской премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал" и победил 2:0. Благодаря этому выигрышу "лисицы" поднялись на второе место в таблице.
Гаджеты
Раскрыты характеристики будущих смартфонов Galaxy S11
Больше смартфонов наподобие Galaxy S10e ждать не стоит.
Политика
В МИД России надеются, что у Ирана не будет ядерного оружия
Москва надеется, что у Ирана не будет ядерного оружия, для этого созданы необходимые механизмы контроля и проверки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Космос
Китай поделился планами по исследованию планет
Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
Политика
Владимир Карасёв: Донбасс существенно усилит экономику России
Сложно было представить дальнейшую судьбу Донбасса, если б не поддержка России и лично президента Владимира Путина.
Футбол
Георгий Джикия: «Не мне судить, стал ли Бакаев лидером „Спартака“»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о победе в матче 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). — С вами и Жиго в тройке вышел Илья Гапонов.
Политика
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
22 октября по итогам встречи в Сочи Путин и Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии и договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны.
Экономика
РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Футбол
Головин забил за «Монако» в матче с «Дижоном»
В матче 13-го тура Лиги 1 «Монако» принимает на своем поле «Дижон» (1:0, перерыв).
Происшествия
Более 300 человек эвакуировали из ТЦ «Смоленский пассаж» в Москве
Почти 350 человек эвакуировали из торгового центра "Смоленский пассаж" в центре Москвы после возгорания в одном из ресторанов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Космос
Илон Маск заявил о невозможности создания колонии на Марсе
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Происшествия
Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Политика
Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Глава МВД Ливии заявил, что Россия «подливает масло в огонь» конфликта
«Россияне вмешиваются, чтобы подлить масла в огонь конфликта и раздуть его, а не пытаться разрешить»,— заявил господин Башага.
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
Политика
У киевского консульства Польши националисты устроили акцию
В Киеве у польского консульства проходит акция националистов против задержания ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура, передает интернет-издание "Громадське".
Футбол
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Общество
В Китае сняли рыбу с человеческим лицом
Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Единоборства
В Москве пройдет UFC Fight Night 163
В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.
Кино