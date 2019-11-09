Политика

ИзвестияИзвестияПутин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ

Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей. «Эти люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку в России», — подчеркнул он.
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Путин призвал помочь стартапам и растить специалистов по ИИ

Телеканал 360°11:06

Путин предложил создать правила общения искусственного разума и человека

РБК11:29

Путин призвал поддержать стартапы в области ИИ

RT на русском12:06

Путин предложил разработать правила взаимодействия человека и ИИ

Коммерсантъ12:38

Путин: Россия может стать лидером в области искусственного интеллекта

Московский Комсомолец10:50

Путин: РФ способна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта

ТАСС10:43

Путин сравнил создание ИИ с Великими географическими открытиями

РИА Новости11:27
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Общество

Диетолог рассказала, кому вредно есть мандарины

ТАСС 04:47
Единоборства

Волков победил Харди на турнире UFC в Москве

Россиянин Александр Волков одержал победу над американцем Грегом Харди в со-главном поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
RT на русском 16:44
Шоу-бизнес

Андрей Разин: «Насте Заворотнюк становится лучше»

StarHit.ru 13:30
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК вчера в 10:48
Общество

Галкин заявил о цензуре на российском телевидении

Lenta.ru 16:36
Происшествия

Преподавателя СПбГУ подозревают в убийстве студентки

Питерские заметки 07:51
Происшествия

В Коми расстреляли мирового судью

В Усть-Вымском районе Коми следователи выясняют обстоятельства гибели мирового судьи Жершартского судебного участка, сообщает пресс-служба регионального СК.
Российская газета 03:19
Единоборства

Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC

В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Sport24.ru 12:42
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Культура

Мать Децла прокомментировала фильм о сыне

Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.
Российская газета вчера в 14:10
Наука

Биологи МГУ изучили зарождение нового вида живого существа

Портал Поиск вчера в 10:13
Космос

Астрономы нашли край Вселенной и назвали ее истинную форму

Discover24 05:21
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин бросил любовницу и вернулся к жене

Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.
StarHit.ru вчера в 03:00
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Экономика

Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия

Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру вчера в 07:17
Космос

OneWeb подтвердила перенос запуска спутников с Байконура на 2020 год

Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2020 год.
Известия 07 ноября в 09:40
Наука

Химик из Апатитов победила в конкурсе ЮНЕСКО

В жесткой конкурентной борьбе одной из победительниц стала молодая российская ученая из Кольского научного центра РАН Галина Калашникова.
Северпост 07 ноября в 12:16
Происшествия

В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.
РИА Новости 01:02
Общество

Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году

Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.
РИА Новости 12:16
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Здоровье

Полный запрет курения близится в России

Китайские СМИ оценили очередной этап российской антитабачной кампании как шаг к полному запрету курения, сообщает DEITA.
Deita.ru 17:46
Шоу-бизнес

Заворотнюк задолжала налоговой службе

По данным телеканала «360», долг Анастасии Заворотнюк за неуплату налогов составляет 24,5 тысячи рублей.
iReactor вчера в 13:34
Здоровье

Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики

Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa вчера в 03:21
Общество

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:00
Футбол

«Краснодар» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»

Футболисты «Краснодара» прилетели в Москву на матч 16-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом сообщается в официальном Twitter «быков».
Матч ТВ 12:45
Происшествия

Угрозы минирования двух ТЦ Москвы оказались ложными

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сообщения о минировании двух торговых центров в Москве оказались ложными.
RT на русском 17:41
Политика

Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР

По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза 05:20
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