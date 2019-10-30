России и Украине стоит остановить споры по поводу газа. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает «Интерфакс». «Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования со всех сторон», — сказал Путин.

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