Политика
РБКПутин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК. В качестве примера Путин указал на требование обязать «Газпром» выплатить $7 млрд за монополию на транзитном рынке.
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Путин призвал обнулить судебные претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом»
Телеканал 360°вчера в 14:17
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