Политика

ТАССТАССПутин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
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Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной

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