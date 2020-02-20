Президент РФ Владимир Путин призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. С таким призывам он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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Президент России Владимир Путин призвал защитить важнейшие отрасли российской экономики от криминала. Об этом сообщает РИА "Новости". Во время выступления на редколлегии ФСБ Путин отметил, что приоритетами работы службы являются обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции.

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