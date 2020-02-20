Политика
Piter.tvПутин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Владимир Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики. Об этом президент России заявил во время заседания коллегии ФСБ РФ. Он потребовал от сотрудников ведомства соблюдать антикоррупционное законодательство.
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Путин призвал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики
Московский Комсомолец04:25
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Происшествия
Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
Происшествия
Бывший главбух Минюста предстанет перед судом из-за мошенничества
Бывший главный бухгалтер Минюста РФ Наталья Лысова предстанет перед судом за мошенничество на сумму более 5,5 миллиона рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Общество
Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе по кальянным в Германии оставил письмо
В Германии мужчина, которого полиция подозревает в убийстве нескольких человек, оставил видео и записку, где высказывает правоэкстремистские взгляды.
Происшествия
Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Политика
Шнуров может возглавить список «Партии Роста» на выборах в Госдуму
Сергей Шнуров возглавит список «Партии Роста» на выборах в Государственную Думу.
Экономика
Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей
В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.
Технологии
Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V
Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.
Общество
Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»
Удастся ли Тимуру Еремееву хорошо проявить себя в шоу «На самом деле» и вырваться из амплуа скандального сына Спартака Мишулина, покажет время.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество
Уволен глава Боткинской больницы Алексей Яковлев
Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Наука
Открыта молекула для потенциального лечения болезни Паркинсона
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Транспорт
ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»
Общество
Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве
Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
Авто
В России стартовали «живые» продажи Toyota Camry S-Edition
Как пишет «ТвоёАвто», в России стартовали «живые» продажи Toyota Camry S-Edition по цене 2 104 000 рублей.