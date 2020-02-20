Владимир Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики. Об этом президент России заявил во время заседания коллегии ФСБ РФ. Он потребовал от сотрудников ведомства соблюдать антикоррупционное законодательство.

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

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