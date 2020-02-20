Президент РФ Владимир Путин призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. С таким призывам он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. Его цитирует ТАСС в четверг, 20 февраля. Глава государства потребовал от ФСБ обеспечить антикоррупционную защиту нацпроектов.

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Киберспорт Winstrike Team представила новый состав по Dota 2 19 февраля Winstrike Team распустила прежний состав по Dota 2, а также уволила менеджера Марию Inverno Гунину и тренера Арсения ArsZeeqq Усова.

Происшествия В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Россия отвергла обвинения в кибератаках в Грузии Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя обвинение в адрес Москвы в причастности к кибератакам на ряд грузинских сайтов в октябре 2019 года.

Футбол «Химки» и «Факел» сыграли вничью на Кубке ФНЛ «Химки» и «Факел» сыграли вничью в матче группового этапа Кубка ФНЛ — 1:1. «Химки» с 5 очками после трех матчей является лидером группы B. «Факел» — второй с четырьмя очками.

Общество Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гаджеты Вышел Android 11 для разработчиков На прошлой неделе Google запустила официальную страницу Android 11 Developer Preview, а уже сегодня новая операционная система доступна для разработчиков.

Политика Поклонская посвятила стихотворение Шнурову Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам депутат от Крыма Наталья Поклонская, комментируя информацию о вступлении лидера музыкального коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова в политическую силу «Партия Роста», опубликовала шуточное стихотворение, посвященное политической карьере музыканта.

Общество Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.

Происшествия Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.

Авто Петербуржцы могут кататься на Hyundai по онлайн-подписке В Петербурге стартовала программа Hyundai Mobility — это значит, что можно «подписаться» на автомобиль и кататься на нём, при этом не приобретая полностью.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.

Авто Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.