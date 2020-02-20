Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. Его цитирует ТАСС в четверг, 20 февраля. Глава государства потребовал от ФСБ обеспечить антикоррупционную защиту нацпроектов.
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Путин призвал очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики

Президент РФ Владимир Путин призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. С таким призывам он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
ТАСС04:01

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Путин призвал очистить важные области экономики от криминала

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Путин потребовал очистить от криминала стратегические отрасли экономики

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Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
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На Украине протестующие перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Китая

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Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером

Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.
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