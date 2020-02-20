Политика
Lenta.ruПутин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. Его цитирует ТАСС в четверг, 20 февраля. Глава государства потребовал от ФСБ обеспечить антикоррупционную защиту нацпроектов.
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Президент РФ Владимир Путин призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. С таким призывам он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).ТАСС04:01
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Путин призвал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики
Московский Комсомолец04:25
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