Армия и оружие
Газета.RuПутин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT. По мнению главы российского государства, это относится ко всем странам.
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с чего всё началось
Ранее Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства. Как подчёркивал президент России, американские вооружённые силы находятся в Сирии незаконно.RT на русском05:33
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Происшествия
Полиция назвала причину массовой драки на рынке в Новосибирске
Днем 7 октября в районе Хилокского рынка Новосибирска произошла массовая драка, где, по данным СМИ, приняли участие около 50 человек.
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
Здоровье
Прокуратура предложила запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней
В Генпрокуратуре подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника.
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Авто
АвтоВАЗ начал продажи лимитированной версии автомобилей Lada
В специалиную серию LADA #CLUB вошли седан и лифтбэк Granta, а также XRAY и универсал Largus, в комплектации Comfort, но с рядом дополнительных элементов от топ-версий Luxe.
Армия и оружие
Россия выступила против заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии
Россия не поддержала проект заявления Соединенных Штатов Америки в Совбезе ООН по ситуации, касающейся военной операции Турции в Сирии.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Политика
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
Политика
Британия призвала НАТО адаптироваться к «агрессии России»
Североатлантический альянс должен адаптироваться к «российской агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства», заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на парламентской ассамблее НАТО.
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Происшествия
В Японии выросло число пострадавших от тайфуна «Хагабис»
В Японии от тайфуна «Хагабис» погибли как минимум два человека, еще около 70 пострадали, сообщает 12 октября Kyodo.
Здоровье
На федеральном канале говорили о мышиной лихорадке в Саратове
Максим Мигачев переболел мышиной лихорадкой в мае, когда в городе была зафиксирована первая вспышка заболевания.
Происшествия
Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
Армия и оружие
Россия может возродить атомный поезд «Баргузин»
Россия может вновь вернуться к созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин".
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
Политика
Прокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа
Федеральная прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении адвоката американского лидера Руди Джулиани, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Суд определил, кто получит наследство Юлии Началовой
Никулинский суд столицы во время нового заседания принял решение о том, наследство артистки достанется ее родителям — Виктору и Таисии Началовым, а также дочке Вере.
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Спорт
Гимнастка Оксана Чусовитина примет участие в своей восьмой Олимпиаде
Гимнастка Оксана Чусовитина сможет выступить на своей восьмой Олимпиаде.
Футбол
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.