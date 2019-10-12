Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПутин призвал освободить Сирию от иностранных военных

Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT. По мнению главы российского государства, это относится ко всем странам.
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Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия

Ранее Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства. Как подчёркивал президент России, американские вооружённые силы находятся в Сирии незаконно.
RT на русском05:33

Подробнее о событии

Путин заявил о необходимости освободить Сирию от иностранных военных

РБК05:52

Путин назвал условие вывода российских войск из Сирии

Известия06:03

Путин заявил о необходимости вывести из Сирии иностранных военных

Говорит Москва05:58

Путин назвал условие вывода российских войск из Сирии

Московский Комсомолец05:54

Путин выступил за освобождение Сирии от иностранных военных

Газета.Ru09:58

Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия

RT на русском05:33

Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных

РИА Новости06:31
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Происшествия

Полиция назвала причину массовой драки на рынке в Новосибирске

Днем 7 октября в районе Хилокского рынка Новосибирска произошла массовая драка, где, по данным СМИ, приняли участие около 50 человек.
РБК 12:43
Музыка

Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет

Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт 12:30
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова

РБК 09:20
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

RT на русском 05:13
Политика

Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Здоровье

Прокуратура предложила запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней

В Генпрокуратуре подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника.
РБК 03:01
Политика

Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Авто

АвтоВАЗ начал продажи лимитированной версии автомобилей Lada

В специалиную серию LADA #CLUB вошли седан и лифтбэк Granta, а также XRAY и универсал Largus, в комплектации Comfort, но с рядом дополнительных элементов от топ-версий Luxe.
32CARS.ru вчера в 02:06
Армия и оружие

Россия выступила против заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии

Россия не поддержала проект заявления Соединенных Штатов Америки в Совбезе ООН по ситуации, касающейся военной операции Турции в Сирии.
Газета.Ru 12:17
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Политика

РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 11:46
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

РИА Новости 08:13
Происшествия

Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело

Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия

ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями

Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Политика

Британия призвала НАТО адаптироваться к «агрессии России»

Североатлантический альянс должен адаптироваться к «российской агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства», заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на парламентской ассамблее НАТО.
REGNUM 12:15
Кино

Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»

На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru вчера в 09:16
Происшествия

В Японии выросло число пострадавших от тайфуна «Хагабис»

В Японии от тайфуна «Хагабис» погибли как минимум два человека, еще около 70 пострадали, сообщает 12 октября Kyodo.
REGNUM 10:05
Здоровье

На федеральном канале говорили о мышиной лихорадке в Саратове

Максим Мигачев переболел мышиной лихорадкой в мае, когда в городе была зафиксирована первая вспышка заболевания.
Саратов 24 вчера в 13:43
Происшествия

Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове

Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Армия и оружие

Россия может возродить атомный поезд «Баргузин»

Россия может вновь вернуться к созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин".
Российская газета 08:14
Происшествия

Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео

Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Армия и оружие

США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости вчера в 12:15
Политика

Прокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении адвоката американского лидера Руди Джулиани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:03
Шоу-бизнес

Суд определил, кто получит наследство Юлии Началовой

Никулинский суд столицы во время нового заседания принял решение о том, наследство артистки достанется ее родителям — Виктору и Таисии Началовым, а также дочке Вере.
Телепрограмма 11:41
Происшествия

Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево

Известия вчера в 15:17
Футбол

«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости вчера в 08:19
Спорт

Гимнастка Оксана Чусовитина примет участие в своей восьмой Олимпиаде

Гимнастка Оксана Чусовитина сможет выступить на своей восьмой Олимпиаде.
Вести.Ru 10:19
Футбол

Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов

Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru 07:07
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