Армия и оружие
Газета.RuПутин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT. По мнению главы российского государства, это относится ко всем странам.
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Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется.
с чего всё началось
Ранее Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства. Как подчёркивал президент России, американские вооружённые силы находятся в Сирии незаконно.RT на русском05:33
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Армия и оружие
Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России
Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости».
ФАН 06:27
Футбол
Блан может отказаться от работы в «Лионе» ради клуба в АПЛ
Как сообщает «L'Equipe», бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан хочет отказаться от работы в «Лионе».
Все про Спорт ру 05:51
Авто
В России изменился транспортный налог
Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe вчера в 09:16
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Происшествия
Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Футбол
УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
Чемпионат вчера в 20:26
Общество
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Pravda.Ru 10 октября в 22:40
Армия и оружие
Пентагон заявил об обстреле Турцией американских войск в Сирии
Министерство обороны США заявило, что американские войска в Сирии «подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций», сообщает телеканал CNN.
Ридус 01:20
Футбол
Кипрский тренер высказался о физическом состоянии сборной России
Тренер московского "Спартака" Стергиос Фотопулос, отвечающий в составе красно-белых за физическую готовность игроков, высказал мнение о состоянии сборной России.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Культура
Косплеершу дисквалифицировали за «блэкфейс» с образом Pyke
Французскую модель Элис Ливанарт дисквалифицировали с финального этапа конкурса EuroCosplay.
CyberSport.ru вчера в 04:40
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания вчера в 09:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Автоспорт
Квалификационные гонки сезона-2020 пройдут в России, Франции и Бельгии
Квалификационные гонки в сезоне-2020 года пройдут на этапах в России, Франции и Бельгии, утверждает Auto Motor und Sport.
Спорт-Экспресс 06:41
Культура
Познер отказался считать коллегой Владимира Соловьева
МонаВиста вчера в 12:36
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Экономика
Костин заявил о возможности ВТБ стать частным при отсутствии санкций
«Что касается ВТБ, то [при отсутствии санкций] мы уже могли бы быть частным банком или акционерным обществом с исключительно частными акционерами», — сказал глава ВТБ.
РБК 03:20
Культура
Украина запретила въезд в страну еще четырем актерам из России
Украинское Минкультуры решило ограничить въезд в страну четырем киноактерам из России, принявшим участие в съемках картины «Ополченочка».
Discover24 02:51
Политика
Правительство уменьшило срок рассмотрения заявки на гражданство России
Правительство РФ одобрило законопроект, по которому срок рассмотрения заявки получения российского гражданства в упрощенном порядке сокращается, сообщается на сайте ведомства.
Sputnik Таджикистан 03:43
Политика
Захарова раскритиковала заявление Латвии о салюте в Москве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала позицию латвийского МИД, назвавшего праздничный салют в Москве 13 октября по случаю освобождения Риги от фашистских захватчиков неприемлемым.
Российская газета 06:54
Кино
Скончался голливудский актер Роберт Форстер
Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
NewInform 03:32
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру вчера в 08:00
Музыка
Группа «Кино» даст концерт впервые за 30 лет
Группа «Кино» следующей осенью даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве, следует из видеоклипа-анонса, опубликованного на YouTube.
Ведомости 03:14