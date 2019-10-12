Армия и оружие
Газета.RuПутин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT. По мнению главы российского государства, это относится ко всем странам.
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Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется.
с чего всё началось
Ранее Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства. Как подчёркивал президент России, американские вооружённые силы находятся в Сирии незаконно.RT на русском05:33
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Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Наука
Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы
Общество
Правительство обяжет открыть подвалы для животных
Правительство России разработало проект постановления, согласно которому окна в подвальные помещения многоквартирных домов должны будут содержаться открытыми, чтобы обеспечить выход для безнадзорных животных, сообщил вице-премьер Виталий Мутко в ответ на вопрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
Происшествия
Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд
Направлено в суд уголовное дело о хищении порядка 330 миллионов рублей у Роскосмоса.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Происшествия
Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна
В Японии более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Политика
Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил американскому министерству финансов "новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
Армия и оружие
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Армия и оружие
Пентагон сообщил об обстреле Турцией военной базы США на севере Сирии
Шоу-бизнес
В инстаграме Заворотнюк появились новые фото
На странице в инстраграме актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фото.
Хоккей
«Сочи» отправил Зубова в отставку
«Хоккейный клуб «Сочи» принял решение внести изменения в тренерский штаб команды: Сергей Зубов покидает клуб, а исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев», – говорится в сообщении клуба.
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразный кузов
Лишившись третьего ряда сидений, Volkswagen Atlas Cross Sport обрел новый для себя купеобразный кузов с нисходящей линией крыши.
Политика
МИД Украины: итоговый документ будущей встречи «нормандской четверки» еще не согласован
Только часть итогового документа, который может быть принят по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), согласована политическими советниками.
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена из-за тайфуна
Квалификация этапа Гран-при Формулы-1 в Японии перенесена с субботы на воскресенье, 13 октября.
Происшествия
Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о возможности возвращения в стране смертной казни, передает ТАСС.
Общество
Чиновника оштрафовали за использование костюма с рунами
Начальник управления культуры и молодежной политики города Ливны Сергей Клушин вел детский праздник «Коляда» в славянском костюме, украшенном древними рунами.
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
Музыка
Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт
В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Политика
Зеленский не исключает выход из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил журналистам, что если власти страны не примут "формулу Штайнмайера" и не введут особый статус для Донбасса, то Украине придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта на юго-востоке страны.
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
Футбол
Кудряшов высказался о скандале с Канделаки
Защитник сборной России Федор Кудрящов высказался о генеральном продюсере телеканала "Матч ТВ" Тине Канделаки, которая причислила иранца Сердара Азмуна к игрокам национальной команды под руководством Станислава Черчесова.