Ранее Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства. Как подчёркивал президент России, американские вооружённые силы находятся в Сирии незаконно.

с чего всё началось

Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется.

Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT. По мнению главы российского государства, это относится ко всем странам.

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