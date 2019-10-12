Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПутин призвал освободить Сирию от иностранных военных

Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT. По мнению главы российского государства, это относится ко всем странам.
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Владимир Путин
Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется.
— Владимир ПутинКрасная весна 06:19
с чего всё началось

Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия

Ранее Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства. Как подчёркивал президент России, американские вооружённые силы находятся в Сирии незаконно.
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