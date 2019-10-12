Ранее Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства. Как подчёркивал президент России, американские вооружённые силы находятся в Сирии незаконно.

с чего всё началось

Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT. По мнению главы российского государства, это относится ко всем странам.

Футбол Дмитрий Комбаров дебютировал в кино Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров снялся в картине «Перевод с немецкого», сообщает «Комсомольская правда».

Армия и оружие Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.

Политика РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.

Политика Глава МИД Украины решил просить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса Украина на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран ЕС в Люксембурге намерена просить их «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

Экономика Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.

Политика В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Авто Самый дешевый аналог новой Chevrolet Captiva появился у дилеров Автомобиль официально можно будет приобрести 18 октября, но первые товарные SUV уже появились в официальных дилерских центрах марки.

Происшествия В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе Жертвами стрельбы в Нью-Йорке стали четыре человека, трое получили серьезные ранения, сообщает газета New York Post со ссылкой на власти.

Происшествия Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис» Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.

Энергетика Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.

Происшествия Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля По их данным, девушка была не замужем, работала в городе-спутнике Екатеринбурга Березовском менеджером по продажам.

Кино СМИ назвали дату выхода новогоднего фильма «Как приручить дракона» Праздничный выпуск анимационного фильма "Как приручить дракона" выйдет в декабре этого года на NBC, сообщает Popsugar.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

Музыка Группа «Кино» выступит спустя 30 лет Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес Семилетняя дочь Орбакайте умилила Сеть «уроками этикета» Сегодня семилетняя внучка Аллы Пугачевой рассказала своим подписчикам о правилах этикета в новом видео.

Космос Голубых бродяг назвали предшественниками магнитаров Астрофизики провели детальное моделирование слияний двух обычных звезд и доказали, что в таком случае появляются голубые бродяги — яркие массивные звезды с мощным магнитным полем, которые выглядят моложе окружающих светил.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Футбол Норвегия — Испания: кто отберет очки у лидера Предлагаем прогноз на матч квалификации Евро-2020, в котором 12 октября Норвегия принимает сборную Испании.

Политика В штаб-квартире ООН отключат свет и отопление из-за нехватки средств В штаб-квартире ООН ограничат расход электроэнергии, работу эскалаторов и отопительных систем из-за проблем с финансами, передает РИА "Новости".

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.

Происшествия В Буркина-Фасо 16 человек погибли при атаке боевиков на мечеть Жертвами атаки боевиков на севере Буркина-Фасо стали 16 человек, двое пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в службе безопасности.

Политика МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.