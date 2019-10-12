Армия и оружие
Газета.RuПутин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT. По мнению главы российского государства, это относится ко всем странам.
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с чего всё началось
Ранее Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства. Как подчёркивал президент России, американские вооружённые силы находятся в Сирии незаконно.RT на русском05:33
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Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
РИА Новости 08:06
Футбол
Дмитрий Комбаров дебютировал в кино
Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров снялся в картине «Перевод с немецкого», сообщает «Комсомольская правда».
Metaratings 06:03
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
RT на русском 09:38
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru 10:35
Политика
Глава МИД Украины решил просить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Украина на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран ЕС в Люксембурге намерена просить их «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
РБК 11:21
Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 10 октября в 09:40
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Авто
Самый дешевый аналог новой Chevrolet Captiva появился у дилеров
Автомобиль официально можно будет приобрести 18 октября, но первые товарные SUV уже появились в официальных дилерских центрах марки.
Новые автомобили вчера в 04:18
Происшествия
В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе
Жертвами стрельбы в Нью-Йорке стали четыре человека, трое получили серьезные ранения, сообщает газета New York Post со ссылкой на власти.
РИА Новости 08:19
Происшествия
Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
Спорт
Гимнастка Оксана Чусовитина примет участие в своей восьмой Олимпиаде
Гимнастка Оксана Чусовитина сможет выступить на своей восьмой Олимпиаде.
Вести.Ru 10:19
Энергетика
Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
ТАСС вчера в 08:48
Происшествия
Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля
По их данным, девушка была не замужем, работала в городе-спутнике Екатеринбурга Березовском менеджером по продажам.
Российская газета 06:12
Кино
СМИ назвали дату выхода новогоднего фильма «Как приручить дракона»
Праздничный выпуск анимационного фильма "Как приручить дракона" выйдет в декабре этого года на NBC, сообщает Popsugar.
РИА Новости 10:12
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Музыка
Группа «Кино» выступит спустя 30 лет
Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 04:04
Шоу-бизнес
Семилетняя дочь Орбакайте умилила Сеть «уроками этикета»
Сегодня семилетняя внучка Аллы Пугачевой рассказала своим подписчикам о правилах этикета в новом видео.
Uznayvse.ru вчера в 14:13
Космос
Голубых бродяг назвали предшественниками магнитаров
Астрофизики провели детальное моделирование слияний двух обычных звезд и доказали, что в таком случае появляются голубые бродяги — яркие массивные звезды с мощным магнитным полем, которые выглядят моложе окружающих светил.
N+1 10 октября в 08:49
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Футбол
Норвегия — Испания: кто отберет очки у лидера
Предлагаем прогноз на матч квалификации Евро-2020, в котором 12 октября Норвегия принимает сборную Испании.
Все про Спорт ру вчера в 14:58
Политика
В штаб-квартире ООН отключат свет и отопление из-за нехватки средств
В штаб-квартире ООН ограничат расход электроэнергии, работу эскалаторов и отопительных систем из-за проблем с финансами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:54
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Происшествия
В Буркина-Фасо 16 человек погибли при атаке боевиков на мечеть
Жертвами атаки боевиков на севере Буркина-Фасо стали 16 человек, двое пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в службе безопасности.
РИА Новости 11:27
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Футбол
Агент Луческу: Мирча дал своё согласие возглавить «Динамо»
RT на русском 11:02