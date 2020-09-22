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ФедералПресс
ФедералПресс

Путин призвал ООН освободить мировую торговлю от нелегитимных санкций

Президент России Владимир Путин выступил на заседании 75-ой Генеральной ассамблеи ООН. Он предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам организации. Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций.В источнике
Владимир Путин
Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы.
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Путин призвал «расчистить» мировую торговлю от нелегитимных санкций

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URA.Ru

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РБК

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Национальная служба новостей

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Коммерсантъвчера в 12:13
ТАСС

Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций

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