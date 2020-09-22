Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.