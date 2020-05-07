Международный туризм в условиях коронавируса остановлен, для его возвращения на прежний уровень потребуется время. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития транспорта в четверг, 7 мая.

Общество Масочный и перчаточный режим вводится в Москве По решению мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве вводят масочный и перчаточный режим. Он начнет действовать с 12 мая. 2,4K

Хоккей КХЛ решила не определять победителя Кубка Гагарина Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не определять чемпиона и победителя Кубка Гагарина из-за досрочного завершения сезона в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 4

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Общество Названа сумма штрафа для предприятий за отсутствие масок у сотрудников Штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на работодателей, при этом для юридических лиц штрафы кратно выше по сравнению с физическими. 2

Кино Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».

Общество В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы. 6

Общество 12 мая масочный режим введут в Воронежской области Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев. 194

Общество Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина. 64

Фигурное катание Плющенко открестился от переманивания Трусовой Евгений Плющенко рассказал, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова сама приняла решение прекратить сотрудничество с тренерским штабом Тутберидзе и продолжить карьеру под руководством Плющенко и в команде с тренером Сергеем Розановым.

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 646

Экономика Пивовары попросили включить их в список системообразующих Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий.

Общество Широков: я могу до августа дома сидеть Экс-футболист петербургского "Зенита" Роман Широков высказался о режиме самоизоляции, который сейчас введен в России, передает "Чемпионат.com".

Общество Собянин объяснил, почему карантин начали снимать со стройки Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента в среду заявил о готовности столицы к возобновлению работы строительных и промышленных организаций с 12 мая. 589

Политика Путин провел телефонный разговор с Трампом Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса". 504

Происшествия В Москве задержан банкир Олег Власов По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года. 3

Общество В Вологодской области до лета продлили режим самоизоляции В Вологодской области до 1 июня будут продлены ограничения, связанные с самоизоляцией и карантинными мерами, при этом промышленные предприятия продолжат свою работу и их перечень будет расширен. 31